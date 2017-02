Vermischtes Ursensollen

Amberg. Um 22 Uhr war es anscheinend noch zu kalt, für Strapse und Minirock, in Amberg. Der Casino-Saal hatte seine Tore geöffnet. Zum legendären Tuntenball in der Stadt. Da ließ der Andrang aber noch etwas zu wünschen übrig. Knapp zwei Stunden später war es rappelvoll.

Tom Scheimer als Veranstalter dürfte dies gefreut haben. Es wurde auch in diesem Jahr wieder die Party gefeiert, für die der Tuntenball bekannt ist. Für Stimmung an den Plattentellern sorgten die D-Janes Natascha (alias DJ Herpes, Ex-Rockdomizil) und Schuschu (alias Tom, Ex-Habana). Zu klängen von etwas ABBA, gemischt mit alten Technoklassikern und natürlich dem ein oder anderen Schlager feierte der Casino-Saal wieder eine riesen Party.Und zwar mit echten Kerlen auf Pumps, mit Minirock und langem blonden Haar. Dies versteckten die Frauen dagegen unter Hüten, Schnauzbart und Anzug. Wobei die Verkleidungsfreude des oder der einen oder anderen im ersten Moment nicht wirklich hervor gab, ob dahinter Männlein oder Weiblein steckt.Egal war dies allemal. Das bunt gemischte Partyvolk feierte, auch ihre neu gekrönte Königin. Oder König? Naja, im Vorfeld war die Wahl der schönsten Tunte in Amberg über das Onlineportal des Neuen Tags, der Amberger sowie der Sulzbach-Rosenberger Zeitung www.onetz.de vorgenommen worden. Bis 24 Uhr lief dabei das Onlinevoting.Bereits 20 Minuten davor war der Laufsteg im Casino-Saal umlagert. Die sechs Kandidatinnen waren angetreten, um das Publikum vor Ort auch nochmal von sich zu überzeugen. Dafür gaben sie in dem minütlichen Auftritt alles. Legten Spagate hin, bei denen man meinte, es zerreißt nicht nur die Strumpfhose, flirteten mit dem Publikum und natürlich wurde auch das ein oder andere Kleidungsstück unter viel Beifall ins Publikum geworfen.Kurz nach 24 Uhr stand dann die Entscheidung fest, wer als erstplatzierte zur Wahl der Miss Tuntenball Deutschland heuer nach Dresden fahren darf. Honey De Moon ist es, die sich mit sieben Stimmen Vorsprung den ersten Platz sicherte. Gefolgt auf Platz zwei von Miss Scarlett und der Drittplatzierten Brianna. Platz 4 erreichte Venus Boom, den fünften Platz teilen sich Alfino und Luciana.