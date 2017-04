Vermischtes Ursensollen

13.04.2017

Auf der Bundesstraße 299 zwischen Amberg und Ursensollen hat sich am Vormittag des Gründonnerstags ein Unfall ereignet. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Hirschau übersah beim Abbiegen gegen 9.30 Uhr den Gegenverkehr.

Die Frau war in einem Nissan unterwegs und wollte nach links an der Autobahnauffahrt zur A 6 in Richtung Nürnberg auffahren. Sie stieß mit dem VW-Sharan einer 51-Jährigen aus Ursensollen zusammen. Die Fahrzeuge trafen sich frontal. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und kamen zur Behandlung in ein Klinikum. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei auf rund 25 000 Euro.