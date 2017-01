Was in einem Buch steht und was die mündliche Überlieferung erzählt

31.01.2017

Zwischen Ursensollen und Stockau steht beim Anwesen Kölbl an der Kreisstraße ein alter Bildstock. Er zeigt einen betenden Hirtenjungen. Das "Heimatbuch der Pfarrei Ursensollen" (1994) vom heutigen Bürgermeister Franz Mädler geht davon aus, dass Franziska und Johann Feigl aus Stockau 1935 von Michael Graml - dem Stiefbruder der Bäuerin - eine Grotte "zur Ehre Gottes und zum Schutz der umliegenden Fluren" errichten ließen.

Als 1969 die Kreisstraße verlegt wurde, musste dieses Kleinod weichen. Der damalige Landkreis Amberg finanzierte den heutigen Bildstock, und die Hofnachfolger der Feigls - die Familie Franziska und Erwin Lachner - ließen von dem heimatvertriebenen, bei ihnen wohnenden Maler Dilewski das Bild mit dem knienden Hirtenbuben anfertigen.Als Ortsheimatpfleger bin ich der Auffassung, dass das Motiv den Hl. Isidor, einen Bauernheiligen, zeigt, da es ähnlich gestaltete Heiligenbilder von ihm gibt. Interessant ist zudem die Geschichte, die mir mein Vater über die Hintergründe dieses Flurmales erzählte. Mein Vater diente als Hütebub in Stockau und kannte die Familie Feigl sehr gut. Nach der Überlieferung dort hatte der "Michlbauer" in Ursensollen ein Stück Vieh verkauft. Wie damals üblich, wurde der Handel auch gebührend begossen. Auf dem Heimweg gönnte sich der Bauer beim Kölblhof am Straßenrand ein Natzerl (Schläfchen). Als er am nächsten Morgen Zuhause seine Geldkatze (säckchenförmiger Geldbeutel) suchte, war sie nirgends zu finden. Hastig stieg der Bauer den Stockauer Berg hinauf und fand am Schlafplatz seine Geldbörse wieder. Aus "Dankbarkeit", so diese Überlieferung, ließ er dort das Flurmal errichten.