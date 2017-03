Wirtschaft Ursensollen

20.03.2017

Finanzkrise, Euro-Schwäche, Null-Zinsen für Sparer: Folgen neoliberaler Wirtschaftspolitik der vergangenen 20 Jahre. Aber es ginge auch anders. Sagt Günter Grzega. In Ursensollen erklärte der Banker, wie. Das Zauberwort heißt "Gemeinwohl".

Reaktionen Michael Birner, Fraktionssprecher der ÖDP im Kreistag, fasste den Abend im Kubus so zusammen: "Ich bin ein Verfechter der Gemeinwohl-Ökonomie. Und glücklich darüber, dass mit so einem kompetenten Referenten wie Günter Grzega dieser Gedanke mehr in unserer Region verbreitet wird."



Mit der Resonanz - gut 50 Gäste - war er zufrieden. "Ich bin für jeden dankbar, der kommt, um sich mit diesem komplexen Thema zu beschäftigen." Tags zuvor hatte derselbe Vortrag in München gut 1000 Besucher angezogen. Den Landkreis Amberg-Sulzbach der Landeshauptstadt entgegenzusetzen, war aber keine Prämisse.



Klaus Mrasek, Landesvorsitzender der ÖDP aus Amberg, zeigte sich ebenfalls erfreut: "Es war eine sehr interessante und informative Veranstaltung. Mit einer dichten Folge von Informationen, die zum einen die krisenhafte Zuspitzung im System des Neoliberalismus zeigte, die wir derzeit erleiden müssen." Auf der anderen Seite sei mit der Gemeinwohlbilanz "eine ermutigende und konkrete Möglichkeit" vorgestellt worden, "wie wir die Wirtschaft verändern können - und dies nicht nur theoretisch".



Nach Mraseks Aussage gibt es bereits Firmen, die nach dieser Methode arbeiten. "Auch heute haben wir es aus den Nachfragen des Publikums gehört, dass es die Leute wirklich interessiert."



Zusammengefasst meinte Mrasek: "Unser Referent konnte eine Vision darstellen - für eine Wirtschaft, die für Mensch und Umwelt einfach besser ist." (brü)

Wenn 36 Milliardäre in Deutschland so viel Geld besitzen wie die unteren 50 Prozent der Bevölkerung, kann dabei etwas nicht mehr stimmen. Günter Grzega

Ich bin sehr überrascht gewesen, dass es auch außerhalb der Großstädte genügend Interessenten gibt, die so ein schwieriges Thema wie Wirtschaft und Finanzen anhören und darüber diskutieren wollen. Günter Grzega

(brü) Auf Einladung des ÖDP-Kreisverbands Amberg-Sulzbach war Günter Grzega, Genossenschaftsbanker und ehemaliger Vorstand der Sparda-Bank München, zu Gast im Kubus. Hier stellte er der gemeinwohlschädlichen Politik das Modell der ökosozialen Marktwirtschaft gegenüber. Sein erklärtes Ziel: Rahmenbedingungen für eine "Gemeinwohl-Ökonomie" zu schaffen, die zu einer fairen Verteilung des Bruttoinlandsproduktes ebenso beiträgt wie zu einer gerechteren Wirtschaftsordnung weltweit.Argumente dafür brachte er in dem gut einstündigen Vortrag zur Genüge. Grzega verglich die aktuelle wirtschaftliche Lage mit der Titanic - einem untergehendem Schiff. Auch bezugnehmend auf die Verteilung des Kapitals in Deutschland: "Wenn 36 Milliardäre in Deutschland so viel Geld besitzen wie die unteren 50 Prozent der Bevölkerung, kann dabei etwas nicht mehr stimmen."Seine Anforderungen an die Wirtschaft hat er in acht Punkten zusammengefasst, die für eine Gemeinwohl-Bilanz stehen: Verbindlichkeit, Ganzheitlichkeit, Messbarkeit, Vergleichbarkeit, Verständlichkeit, Öffentlichkeit, externe Prüfung und Grundlage für die Rechtsfolgen. Daraus ergeben sich nach den Worten des Experten drei Grundsätze, die erfüllt werden müssen - egal, ob von Privatmensch, Firma oder Politik: "Dient es dem Menschen, dient es der Umwelt, dient es dem Frieden."Für Günter Grzega selbst war es ein gelungener Abend, wie er nach seinem Vortrag betonte: "Ich bin sehr überrascht gewesen - zum einen über die Räumlichkeiten hier, und dass es auch außerhalb der Großstädte genügend Interessenten gibt, die so ein schwieriges Thema wie Wirtschaft und Finanzen anhören und darüber diskutieren wollen."Besonders gefreut hatten ihn die Fragen des Publikums nach seinen Erläuterungen. "Da merkt man einfach, dass die Leute an diesem Thema ein echtes Interesse haben." Für Grzega war es das Wichtigste, "das Interesse an der Gemeinwohl-Ökonomie zu wecken, da in Deutschland viele Menschen aus meiner Sicht überzeugt davon sind, dass es mit dem derzeitigen System nicht mehr so weitergehen kann." Deshalb war er in Ursensollen "glücklich, unter Menschen zu sein, die das auch so sehen, und versuchen, sich etwas Neues zu überlegen". (Reaktionen)