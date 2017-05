Wirtschaft Ursensollen

30.05.2017

Stylisch und entspannt sitzen: Die pfiffigen und ausgefallenen Sitz-Ideen aus der Oberpfalz finden inzwischen in ganz Europa ihren Platz. Auf die Design- Kreationen von Käfer & Hummel setzen auch bekannte Hotel-Ketten.

Hochwertige Labels

Projekt für Donald Trump?

So entwickelte die Firma Käfer und Hummel im Zusammenspiel mit dem renommierten Designbüro "Aisslinger" in Berlin ein "Objektsofa" für das "25 Hours Hotel" in Zürich. Frank Käfer beschreibt die Kombination aus 13 verschiedenen (Velours-)Stoffen schmunzelnd als "etwas schräg". Für internationale Hotels wie "Motel One" entwarf und fertigte das vor 15 Jahren gegründete Unternehmen fast 6000 Lounge-Sessel. Wer als Tourist in Berlin, München, Manchester, Zürich oder Hamburg im "Motel One" bucht, räkelt sich dann in den Zimmern auf einem Produkt aus der Oberpfalz."Mit Vollgas für unsere Region und den Mittelstand der Oberpfalz", sagt Frank Käfer, der das Unternehmen mit Markus Hummel (verantwortlich für die Produktionsabläufe) führt. Die vergangenen Jahre verzeichnete der auf Premiumprodukte in der Möbelindustrie spezialisierte Hersteller deutliche Umsatzzuwächse: 13,2 Millionen Euro (2015), 14,3 Millionen Euro (2016) und angestrebte 15,2 Millionen Euro in diesem Jahr. Mehr als 120 Köpfe zählt die Belegschaft, dazu kommen die "verlängerten Werkbänke" in Tschechien und Ungarn. "Wir wollen nicht der Billigste sein, aber der Attraktivste ..."Dafür schlägt der "System-Lieferant" für hochwertige Labels in der Möbel-Branche neue Wege ein: etwa Zusammenarbeit mit Architekten in der Region für die innovative Innenraum-Gestaltung. Aktuell hübscht ein Spitzenmanager der Autoindustrie mit Know how aus Ursensollen sein Heim auf. Das Unternehmen plant ein eigenes Kochbuch, "um Oberpfälzer Handwerkskunst in Einklang mit der gehobenen Gastronomie zu bringen": "Hier geht es um die Rückgewinnung der Wertschätzung", betont Käfer, der von "Oberpfälzer Genusswelten" schwärmt.Noch nicht unterschrieben, aber "in Arbeit" ist die geplante Fertigung von Lounge-Sesseln für die Golfplätze von US-Präsident Donald Trump. Käfer: "Mal sehen, was ,the bad Germans' alles so liefern, Herr Trump!"