Wirtschaft Ursensollen

27.12.2016

257

0 27.12.2016257

"CarsOnTheWeb" ist ein international tätiges Unternehmen mit belgischen Wurzeln, das sich vor etwa einem Jahr mit dem Geschäftsführer für Deutschland, Patrick Schroeder, auch im Gewerbepark A 6 in Ursensollen (Bild) niedergelassen hat. Unterdessen sind an diesem Standort rund 20 Mitarbeiter beschäftigt, und man bewegt sich auf Expansionskurs.

Um das Tempo dabei zu verschärfen, steigen zwei niederländische Investmentfonds ein: Vortex Capital Partners und ABN AMRO. Beide haben miteinander eine Mehrheitsbeteiligung an "CarsOnTheWeb" erworben. In den fünf Einkaufsländern Belgien, Niederlande, Deutschland, Italien und Frankreich werden Fahrzeuge angeheuert, die für den tschechischen, ungarischen, polnischen, rumänischen und slowakischen Markt bestimmt sind. Das Unternehmen zählt an mehreren Niederlassungen in Europa circa 120 Mitarbeiter, die pro Jahr bis dato rund 40 000 Fahrzeuge verkaufen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens soll der beschriebene Kapitalzufluss dafür sorgen, die Kapazitäten "in den nächsten fünf Jahren mindestens zu verdreifachen", wie es Johan Meyssen, CEO bei "Cars-OnTheWeb" formulierte. Das von ihm vertretene Unternehmen handelt vorwiegend mit Leasing-Fahrzeugen nach Laufzeitende sowie mit Gebrauchtwagen von Autohäusern und Flottenunternehmen, die es an professionelle Händler weitergibt. Die Geschäfte laufen über eine Online-Auktionsplattform. Die Auswahl an Gebrauchtwagen beinhaltet Autos, Lastwagen und Kleinlaster, beschädigte und Unfallfahrzeuge aller Marken und Modelle. Im Durchschnitt haben die angebotenen Fahrzeuge ein Alter von drei bis fünf Jahren und eine Laufleistung von 100 000 bis 160 000 Kilometer auf dem Buckel. Bild: Hartl