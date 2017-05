Wirtschaft Ursensollen

Ganz unscheinbar, versteckt in einem Tal bei Haag, ist der Oberpfälzer Linden-Nachwuchs zu Hause. Hier gewinnen die Forstleute den Samen für die Nachzucht.

Haag. Die Linden, die in der Oberpfalz gepflanzt werden, sind alle miteinander verwandt. Und alle schauen sie ein bisschen so aus, als ob sie aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach stammten. Warum? Weil sich im Naturpark Hirschwald, in der Nähe von Haag, die Kinderstube der Oberpfälzer Linden befindet.Vertreter des Forstreviers Kastl, des Forstamtes Amberg sowie der Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach haben jetzt einen Blick in dieses besondere Fleckchen Wald gewährt. Nur aus besten, amtlich anerkannten Waldbeständen darf forstliches Saatgut für die Nachzucht von Waldbäumen gewonnen werden. In dem Bestand bei Haag finden sich außergewöhnlich schönen Linden. Helga Riedl von der Forstbetriebsgemeinschaft zeigte den Teilnehmern der Ortsbegehung die geradschaftigen, langen und astfreien Stämme.Förster Erich Lang ist Saatgutkontrollbeamter. Er erklärte, wie die Ernte des Samens funktioniert und wie das Saatgut vermarktet wird. Es entspann sich eine lebhafte Diskussion, ob und wie es möglich wäre, im Landkreis heimische Bestände gezielt für den hiesigen Bedarf zu beernten und in Baumschulen in heranziehen zu lassen. Regionalität, "Wissen wo es herkommt" sowie gesicherte Qualität waren Argumente dafür, in diese Richtung tätig zu werden. Die Vorteile, so waren sich die Teilnehmer einig, rechtfertigten auch mal ein paar Cent höhere Pflanzenkosten.