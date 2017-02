Am Faschingssonntag, 26. Februar, Faschingszug in Vilseck

17.02.2017

Bereits zum 22. Mal gibt es heuer in Vilseck einen Faschingszug. Über 50 närrische Gruppen und Festwagen werden erwartet, wenn sich am Faschingssonntag, 26. Februar, ein gewaltiger Gaudiwurm durch die Straßen der Stadt schlängelt und die Zuschauer am Straßenrand mit Süßigkeiten bedenkt.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Auch heuer will das Organisatorenteam des Musikvereins mit Bürgermeister Hans-Martin Schertl den Zuschauern einen Gaudiwurm der Extraklasse bieten. Vier Musikkapellen, das Vilsecker Jugendblasorchester, die Werkvolkkapelle Schlicht, der Musikverein Freudenberg und der Spielmannszug Sulzbach-Rosenberg, begleiten den Zug mit stimmungsvollen Liedern. Rekordverdächtige acht Garden erweisen dem Vilsecker Faschingszug heuer die Ehre. Mit von der Partie sind wieder die Faschingsgesellschaften aus Kümmersbruck und Amberg, Michelfeld und Kohlberg, ferner die Tanzgarde aus Neukirchen sowie die Vilsecker Jugendgarde Funken-Moidln und die Kindergarden aus Vilseck und Seugast. Die Gardemädchen sowie die Prinzenpaare setzen die farbenfrohen Akzente im Gaudiwurm, einige Garden reisen mit ihren Prunkwagen an.Angeführt wird der Vilsecker Narrenzug wie immer vom Vilsecker Original Tschung. Ihm folgen im Cabrio Bürgermeister Hans-Martin Schertl sowie Vertreter der US-Armee. Dahinter reihen sich die vielen närrischen Gruppen aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Orten ein. Zudem sind Faschingsgruppen aus Ehenfeld und Freudenberg dabei.Die Organisatoren versprechen, dass wieder eine große Auswahl an Gummibärchen, Lutschern und Kaugummi auf die Besucher herniederregnet. Diese Süßigkeiten wurden durch Spenden von fast 30 Vilsecker Firmen, Geschäften und Privatpersonen sowie durch einen Zuschuss der Stadt finanziert.Ab 13 Uhr stellen sich die Gruppen in der Leonhard- und Lilienstraße auf. Die Anfahrt der Festwagen erfolgt nur über die Dr.-Gräßmann-Straße. Die Süßigkeiten werden am Wagen des Musikvereins gegenüber der Apotheke ausgegeben. Um 14 Uhr setzt sich der Gaudiwurm in Bewegung. Über die Schlichter Straße ziehen die Narren Richtung Vorstadt zum Marktplatz. Hier gibt es nach dem Umzug mit der Vilsecker Kult-Band "Keine Ahnung" bis in die Abendstunden eine riesige Open-Air-Party.Die Abschlussbesprechung für den Gaudiwurm ist am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Hammer. Da insbesondere sicherheitsrelevante Aspekte zur Personenbeförderung besprochen werden, müssen alle angemeldeten Gruppen einen Vertreter schicken.Die Polizei weist darauf hin, dass rote Kennzeichen an den Fahrzeugen nicht erlaubt sind. Lkw über 7,5 Tonnen benötigen eine Ausnahme vom Sonntagfahrverbot, alle Zugmaschinen müssen ihre Teilnahme der Versicherung anzeigen.