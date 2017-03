Freizeit Vilseck

Spätestens jetzt wissen die Nachwuchskräfte, worin die Unterschiede zwischen einer Freiwilligen und einer Berufsfeuerwehr bestehen. Innerhalb ihrer Ausbildung besuchten sie die Profis in Fürth. Ermöglicht wurde die Fahrt durch Vereinsförderung durch die Volksbank-Raiffeisenbank und die Schlichter Feuerwehr. Auch ein Besuch der Süßwarenfabrik Trolli gehörte dazu.

Die 28 Schlichter erfuhren, dass die Berufsfeuerwehr Fürth 1823 gegründet wurde und für einen Bereich von 63,35 Quadratkilometern und über 127 000 Menschen zuständig ist. Dies bedeute, dass auf jeden der 88 Feuerwehrmänner, die auch teilweise Rettungsassistenten sind, 1444 Einwohner kommen. 85 Einsatzkräfte, davon ein Drittel Feuerwehrtaucher, sind auf drei Wachabteilungen zu je 24 Stunden aufgeteilt und leisten somit 365 Tage im Jahr Dienst. Für Einsätze stehen der Wehr 20 Fahrzeuge und zwei Boote zur Verfügung. In jeder Wachabteilung sind stets Feuerwehrtaucher und ausgebildete Höhenretter vor Ort. Unterstützt werden die Festangestellten von 400 Feuerwehrfrauen und -männern, die in zwölf freiwilligen Wehren der Stadt Fürth organisiert sind. Die Ausbildung im Grundlehrgang zum Berufsfeuerwehrmann dauert neun Monate. Nach dieser kurzen Vorstellung im Schulungsraum durften die Anwärter dann den Dienstbetrieb besichtigen. In der Atemschutzwerkstatt und der dazugehörigen Übungsstrecke erhielten sie die Informationen, dass die Berufsfeuerwehr beim Atemschutz auch die Freiwilligen aus Stadt und Landkreis Fürth betreut und ausbildet. Insgesamt stehen 350 Atemschutzmasken und 200 Geräte der neuesten Generation zur Verfügung, ebenso wie die benötigten Geräte für die Feuerwehrtaucher. In der Halle konnten die Fahrzeuge eines Löschzugs genauer besichtigt werden. Mit großer Freude nahmen die Jugendlichen und Betreuer an einer kleinen Gerätekunde teil. Während der Besichtigung erlebten die Gäste einen Einsatz live mit, da die Fürther wegen eines Zimmerbrandes alarmiert wurden. In die Wache wurde den Schlichtern erklärt, dass es sich bei der Ursache des Feuers um ein angebranntes Mittagessen handelte.Der Höhepunkt der Besichtigung befand sich im Hof: eine der beiden Drehleitern. Jeder der Teilnehmer durfte 30 Meter in die Höhe fahren. Wer wollte, durfte sogar die Drehleiter unter der Aufsicht des Maschinisten selbst bedienen. Im dritten Abschnitt der Besichtigung sahen die Besucher den Rest der Wache, ,zu der auch Schlafräume und Privatbereiche gehören. Abschließend erfuhren die jungen Besucher, dass in Fürth eine neue Wache geplant ist, die voraussichtlich 2019 fertig sein wird.