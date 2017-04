Biker-Sternfahrt nach Kulmbach

Freizeit Vilseck

27.04.2017

Am 30. April brechen die Bikerfreunde aus ganz Bayern wieder zum "Biker-Mekka" nach Kulmbach auf, in diesem Jahr zum 17. Mal. Organisator Adolf Lehner, der für die Motorradfreunde des Landkreises zuständig ist, bittet um rege Beteiligung. "Wir treffen uns um 8 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Vilseck, Amberger Straße, und fahren dann um 8.30 Uhr los", appelliert er an die Teilnehmer. "Die Polizei wird zu Beginn Organisationshinweise geben und den Konvoi begleiten." Um 11 Uhr geht es im großen Motorradkorso zum Gelände der Kulmbacher Brauerei. Nach der offiziellen Begrüßung durch Innenminister Joachim Herrmann ist ein buntes, hochkarätiges Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik geboten, das Ganze bei freiem Eintritt. Nähere Auskünfte erteilt Adolf Lehner unter 0171-249 11 72.