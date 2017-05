Freizeit Vilseck

14.05.2017

Die Renaturierung der Vilsauen hat viele positive Begleiterscheinungen. Aber auch einen kritischen Punkt: den Bereich um den Pavillon. Mit diesen Aspekten befasste sich die Versammlung der Anglergemeinschaft.

Zu Beginn dieses Treffens des Fischereivereins Vilseck ließ Vorsitzender Peter Felkl in kurzen Stichpunkten 2016 Revue passieren. "Unterm Strich wieder ein sehr erfolgreiches, gelungenes Jahr", betonte er. Der Mitgliederstand liege bei 128 aktiven, 31 passiven und 19 jugendlichen Fischern. Die Finanzen stünden, trotz des Kaufs eines Fischrechtes in der Vils, auf gesunden Beinen.Termin für das Fischerfest ist das Wochenende 17./18. Juni. Für Samstagabend wurde die zugkräftige Country-Band New Just Gambler verpflichtet. Felkl bat hierfür um rege Teilnahme an den dazu anstehenden Arbeitseinsätzen.Anschließend ging er auf die abgeschlossene Renaturierung der Vils ein. Die gelungene Baumaßnahme stelle eine Bereicherung für das Vereinsgewässer dar. In den zahlreich entstandenen Gumpen, Seitenarmen und Unterständen habe sich die Lebensqualität für alle Wasserbewohner stark verbessert, was durch zahlreiche Fischfänge bestätigt werde.Felkl äußerte sich jedoch kritisch über den Bereich des Pavillons. Seine Befürchtung sei, dass dieses Stück zu einer Festmeile verkomme. "Das wäre der Natur absolut nicht zuträglich", warnte er. Die in die Vils entsorgten Rückstände aus der Feuerstelle im Bereich des Pavillons ließen nichts Gutes erahnen.Ein weiteres Problem sei im Winter der in großen Schwärmen auftretende Kormoran, der den Fischbeständen sehr zugesetzt habe. Auch Mink, Fischreiher und -otter schwächten die Fischpopulation. Man müsse hilflos zusehen, wie jahrelanger, naturnaher Aufbau des Bestandes in wenigen Wochen kaputt gemacht werde, bedauerte Felkl. "Hier muss endlich von verantwortlicher Stelle aus gehandelt werden, sonst ist die Existenz der Angelvereine und Fischzüchter mittelfristig gefährdet", forderte der Vorsitzende.Felkl ging auch auf den Fischbesatz in den dafür vorgesehenen Gewässern ein, der heuer mit rund 11 000 Euro zu Buche schlage. Der Sprecher dankte schließlich vor allem den Gewässerwarten für deren hervorragende Arbeit. Sie ermöglichten den Anglern schöne Stunden in der Natur und mit ihrem Hobby.