Freizeit Vilseck

19.01.2017

Die Jahresabschlussfeier bei den Sorghofer Eichenlaub-Schützen ist und bleibt der regelmäßig wiederkehrende Höhepunkt im Vereinsleben. Denn es wird in mehrerlei Hinsicht Bilanz gezogen.

Auszeichnungen Das silberne Ehrenzeichen des OSB und Schützengaus ging an Christoph Nutz, die goldene Verdienstnadel des OSB an Franz Hörl.



Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Michael Braun, Claus Platzer und Hannelore Renner (alle 40 Jahre) sowie Johann Luber und Alwin Kergl (Beide 60 Jahre ausgezeichnet.



Vereinsmeister-Titel sicherten sich: Schüler Luftgewehr (LG) Jakob Nutz; Jugend LG Benedikt Nutz; Junioren B LG Noah Fink; Schützenklasse LG Sabrina Hörl; Altersklasse LG Harald Kergl; Senioren LG aufgelegt Johann Luber und offene Klasse Luftpistole Thomas Pröls. (fnk)

Sorghof. Das hat jeweils ehrenden Charakter, da dieser Abend der Königsproklamation, Auszeichnung der Vereinsmeister und Ehrung verdienter sowie langjähriger Mitglieder gleichermaßen dient. Entsprechend groß ist das Besucherinteresse, betonte erfreut Schützenmeister Alfred Forster in seiner Begrüßung und ließ anschließend noch einmal die herausragenden Ereignisse Revue passieren.Dazu zählten im geselligen Bereich das Nuss- sowie Faschingsschießen, die allen Sorghofern offenstehen. Im sportlichen Jahresprogramm standen vor allem die Teilnahmen an der Gaumeisterschaft, dem Gau- und Sparkassen-Pokalschießen, der OSB-Landesmeisterschaft und der Landkreismeisterschaft im Mittelpunkt. Besonders erfreulich sei dabei, so der Schützenmeister, dass bei der Gaumeisterschaft der ersten Platz in der Luftgewehr-Seniorenklasse von Hans-Jürgen Hüttner und in der Aufgelegt-Klasse der Senioren C von Willi Herlitze belegt wurden. Zudem erreichte die zweite Mannschaft Luftpistole den zweiten Platz. Erfolge gab es auch bei der Landkreismeisterschaft. Noah Fink wurde mit einem 66,4-Teiler neuer Landkreisjugendkönig. Den zweiten Platz in der Luftgewehr-Damenklasse sicherte sich Sabrina Hörl, Christoph Nutz und Willi Herlitze belegten jeweils dritte Plätze in ihren Klassen.Bürgermeister Hans-Martin Schertl lobte die Arbeit der Eichenlaub-Schützen, die sich besonders auch im Nachwuchsbereich profilieren würden. Der stellvertretende Gauschützenmeister und Schützenmeister vom Patenverein Tell Vilseck, Georg Schmer, sprach von einer sehr guten Zusammenarbeit, zeigte sich jedoch besorgt über ein zurückgehendes Interesse vieler an der aktiven Vereinsarbeit.Nach den Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder durch den stellvertretenden Gauschützenmeister Georg Schmer und Gauehren- sowie Ehrenschützenmeister Karl Federer gaben die Schießleiter Gustav Nutz und Thomas Pröls die Vereinsmeister bekannt. Den abschließenden Höhepunkt des Abends bildete die Proklamation der neuen Würdenträger durch den Schützenmeister. Neuer Jugendkönig wurde mit einem 169-Teiler Benedikt Nutz, dem die Ritter Noah Fink und Sophie Feuerer zur Seite stehen. Der Schützenkönigs-Titel ging mit einem 51-Teiler an Sabrina Hörl. Als Ritter werden sie Hans-Jürgen Hüttner und Christoph Nutz begleiten.