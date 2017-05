Konzert-Erlös als Spende

Freizeit Vilseck

Schlicht. Das Schlichter Passionskonzert war nicht nur geistlich eine Erbauung und musikalisch ein Genuss, sondern brachte einen stattlichen Erlös für ein besonderes Anliegen der Pfarrei St. Georg. Auch wenn der Eintritt zum Konzert frei war, so öffneten die Besucher neben den Herzen die Geldbörsen und spendeten großzügig. So konnte Organisator Heinz Krob, Leiter des veranstaltenden Kirchenchors Schlicht, beim Pfarrfamilienabend an Hausherr Stadtpfarrer Johannes Kiefmann den Erlös in Höhe von rund 500 Euro übergeben. Dieser freute sich sichtlich über den beachtlichen Betrag, der der Erhaltung der 125 Jahre alten historischen Steinmeyer-Orgel auf dem Kreuzberg zugutekommen soll. Kiefmann dankte den teilnehmenden Gruppen und Solisten, voran Chorleiter Heinz Krob und dem Kirchenchor für deren Initiative und die perfekte Organisation des Singens.