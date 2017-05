Freizeit Vilseck

22.05.2017

5

0 22.05.2017

Sigl. Rund 20 Mitglieder nahmen an der Maiwanderung des Obst- und Gartenbauvereins Sigl auf dem Geo-Lehrpfad in Hirschau teil. Ausgangspunkt war Schnaittenbach, wo Geopark-Rangerin Maria Grill die Gruppe erwartete. Nach einer kurzen Erklärung zur Entstehung der Kaolinablagerungen sowie zur industriellen Nutzung von Kaolin, Feldspat und Quarz führte die Wanderung über einen Feldweg vorbei an den Anfängen des Abbaus zur sogenannten Faberschlemm. Dort gewannen die Wanderer um Vorsitzenden Armin Heuberger (hinten Mitte) im ehemaligen Abbaugebiet einen guten Eindruck von der Größe des Areals, in dem der Bodenschatz abgebaut wird. Clemens Grasser von der Firma Dorfner erläuterte den Besuchern die Gewinnung und Weiterverarbeitung der "weißen Erde". Wertvolle Details lieferten auch die zahlreichen Info-Tafeln. Der Nachmittag klang mit einer Einkehr beim Floriansfest der Feuerwehr Vilseck aus. Bild: ct