Freizeit Vilseck

19.01.2017

4

0 19.01.2017

Der Musikverein Vilseck leistet eine fundierte musikalische Ausbildung. Diesem Umstand sei es zu verdanken, dass im vergangenen Jahr wieder neun Jungmusiker erfolgreich die Leistungsprüfungen des Nordbayerischen Musikbundes bestanden hätten, so Vorsitzender Robert Prechtl bei der Übergabe der Abzeichen.

Bei der Ehrung wurden die Musiker für die bestandenen Leistungsprüfungen des Nordbayerischen Musikbundes ausgezeichnet. Nach den Worten des Vorsitzenden ist die qualifizierte Aus- und Fortbildung der aktiven Mitglieder ein Eckpfeiler im Konzept des Musikvereins. Im Frühjahr sowie Herbst vergangenen Jahres legten acht junge Musiker aus dem Nachwuchsbereich die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich ab. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielt im weiteren Verlauf des Jahres ein junger Musiker. Die entsprechenden Prüfungen bestehen aus einem praktischen und einem Theorie-Teil, der Fragen zum musikalischen Grundwissen, Gehörbildung sowie Rhythmusbildung und -verständnis beinhaltet.Für diesen Test wurden die jungen Nachwuchsinstrumentalisten von Tanja Schöpf, die selbst als Musikerin im Jugendblasorchester aktiv ist, in zahlreichen Stunden an Theorieunterricht vorbereitet. Nadine Winklmann bestand erfolgreich die Prüfung zum Junior-Abzeichen, einer Vorstufe der Leistungsprüfungen.Der Vorsitzende gratulierte allen Musikern für "das sehr gute Abschneiden" und dankte den Dirigenten Manfred Wolf und Hermann Hänsch sowie allen Ausbildern. Urkunden erhielten Johannes Regler, Corinna Richter, Saskia Scheidler, Laura Schmidt, Nora Spieß, Amelie Winkler, Leonie Piehler und Franziska Schmidt für das bestandene Leistungsabzeichen in Bronze.Stefan Wisneth bestand die Leistungsprüfung für das Abzeichen in Silber. Außerdem bekamen einige Musiker aus dem Jugendblas- sowie dem Nachwuchsorchester für die meisten Probenbesuche im vergangenen Jahr jeweils eine Urkunde als "Musiker des Jahres" und einen Wertgutschein.