Freizeit Vilseck

02.02.2017

2

0 02.02.2017

Schlicht. Eine etwas andere "Fortbildungsmusikstunde" erlebten die Früherziehungs-, Blockflötenkinder und Jugendorchestermusiker der Werkvolkkapelle Schlicht. Vorsitzende Sabine Kredler und die Jugendvertreter, Anja Bauer und Benedikt Trummer, luden alle Kinder namens der Werkvolkkapelle zum gemeinsamen Kino-Nachmittag nach Amberg ein. Genau gesehen war es sogar eine Fortbildung, weil es beim ausgesuchtem Animations-Film um Freundschaft und Zusammenhalt ging, für Musiker eine Grundlage ihres Tuns - ohne Zusammenspiel wäre kein gemeinsames Musizieren möglich.

Die Kinder waren bei einer Tüte Popcorn und Getränken versorgt; und Vaiana tat das übrige. Inspiriert von der Geschichte, Kultur und Musik der Völker Ozeaniens, taucht Disney mit "Vaiana - das Paradies hat einen Haken" ein in eine faszinierende Insel- und Unterwasserwelt und bot mit dem Halbgott Maui und der mutigen Vaiana ein Filmspektakel der besonderen Art. Der Film kam nicht nur bei den Kindern toll an, was an anhaltenden Lachern spürbar war, auch die erwachsenen Begleiter waren begeistert.Über 40 Teilnehmer wurden per Bus nach Amberg zum Cineplex-Kino chauffiert. Für manche Kinder war es sogar der erste Kinobesuch ihres Lebens. Nach dem Film gab es noch gemütliches Beisammensein mit Knabbereien und Getränken für Eltern und Kinder im Ausbildungsraum der Werkvolkkapelle. Zum Ausmalen gab es extra "Vaiana-Vorlagen". Kinder und Eltern bedankten sich für den schönen Tag und fragten bereits bei Abholung der Kinder nach dem Kinotag 2018. Auch die Organisatoren freuten sich über den Zulauf und gaben bereits das Versprechen: Auch im Januar 2018 wird wieder ein Kinotag stattfinden.