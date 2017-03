Freizeit Vilseck

09.03.2017

5

0 09.03.2017

Stark wie nie - so präsentierte sich der Obst- und Gartenbauverein Sigl zu seinem 25-jährigen Bestehen. Ist er doch auf 155 Mitglieder angewachsen. Bei der Hauptversammlung wurden zahlreiche Vereinsangehörige geehrt.

Vielfältiges Vereinsleben

Finanzen sehr positiv

Beitrag angehoben

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft (silberne Ehrennadel): Rosa Graf (Reisach), Josef Kredler (Unterweißenbach), Willibald Merkl (Oberweißenbach), Theresia Held (Wickenricht), Ottilie Schertl (Sigl), Hildegard Trummer (Seiboldsricht), Anita Fink (Reisach), Maria Paulus (Wickenricht), Josef Schraml (Schlicht), Roswitha Graßler (Schlicht), Josef Graf (Sigl), Veronika Viehmann (Reisach), Gertraud und Werner Rötzer (Reisach), Claudia Ringer (Sigl) und Irmgard Ringer (Altmannsberg)



15 Jahre Mitgliedschaft (Ehrennadel in Bronze): Klemens Kredler (Vilseck) (ct)

Seiboldsricht. Kein Platz blieb frei bei dem Treffen im Vereinslokal Kredler in Seiboldsricht. Vorsitzender Armin Heuberger ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. 2016 sei durch viele Veranstaltungen, aber auch durch zahlreiche Arbeitseinsätze und -leistungen geprägt gewesen. Besonders stolz sei er darauf, dass man auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken könne und die Gruppe nach wie vor sehr attraktiv für Mitglieder und Bevölkerung sei. Das beweise auch die Aufnahme von mittlerweile 16 neuen Mitgliedern in diesem Jahr, woraus der bisherige Höchststand resultiere. Heubergers Dank galt allen Helfern und Teilnehmern für die Unterstützung bei den einzelnen Veranstaltungen.Näher auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ging Vorstandsmitglied Christine Gradl ein. Sie resümierte, dass das Vereinsleben sehr vielfältig gewesen sei. Sträucher- und Baumschneidekurse, Bastel- und thematische Abende sowie Stammtische mit Vorträgen standen auf dem Programm und stießen zum großen Teil auf regen Zuspruch. Das Gartenfest in Oberweißenbach sei bei herrlichem Sommerwetter und großartigem Besuch ein Höhepunkt des Jahres gewesen, ebenso wie eine Wanderung auf dem Naturerlebnispfad Klingenbachtal und die Fahrt zur Landesgartenschau in Bayreuth und den Terrassengärten in Hollfeld mit diesmal sogar zwei Bussen.Das vergangene Jahr war aber auch geprägt gewesen von Arbeitseinsätzen. Nicht nur die Pflege des von der Stadt Vilseck in Wickenricht zur Verfügung gestellten Grundstücks, die Veredelung der Sträucher und Bäume, sondern vor allem das Entsaften in der Obstverwertungsanlage erforderte viele Arbeitsstunden erfordert. Als Dank für den Einsatz der Mitglieder wurde bei der Blumenschmuck-Siegerehrung ausgebuttert. Das 25-jährige Bestehen beging der Verein mit einem Kommersabend, der Herausgabe einer Festschrift und der Ehrung der Gründungsmitglieder.Kassenverwalterin Ramona Heldmann listete die Ausgaben und Einnahmen auf und konnte einen sehr positiven Kassenstand vermelden. Stadtrat Karl Trummer zollte dem Verein hohe Anerkennung für die vielfältigen Aktivitäten und würdigte seine Leistungen für die Verschönerung der Orte sowie die Pflege und Erhaltung der Natur. Zusammen mit Vorsitzendem Heuberger und Ehrenvorsitzendem Ludwig Graf ehrte er zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue mit Urkunde und Nadel.Den Vorschlag des Vorstands, den Beitrag um 1,50 Euro auf 15 Euro pro Jahr anzuheben, nahm die Versammlung einstimmig an. Vorsitzender Armin Heuberger bat um Vorschläge für einen geeigneten Standplatz für die vom Kreisverband zum Jubiläum gestifteten Winterlinde und die Ruhebank der Stadt Vilseck. Mit einer vom Verein finanzierten Brotzeit und einem Ausblick auf kommende Veranstaltungen endete die Tagung.