Freizeit Vilseck

16.01.2017

Sorghof. Gut 5000 Euro hat die Sorghofer Waldweihnacht eingespielt - und diesen Betrag erhielten nun, gerecht verteilt, die Kindergärten in Sorghof, Schlicht und Vilseck, die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder, der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der Sozialpsychiatrische Dienst, die Rummelsberger Anstalten (Nürnberger Land), die Mutter-Kind-Gruppe aus Sorghof, die Grund- und Hauptschule Vilseck sowie vier Familien. Sportverein, Kirchenchor, Feuerwehr, Kirwagemeinschaft, Soldaten- und Kriegervereinigung, Plärrer-Freunde sowie Heimat- und Trachtenverein organisieren seit mehr als zwei Jahrzehnten hinter dem Feuerwehrgerätehaus Sorghof die Waldweihnacht. Nun war Kassensturz. Sam Kraus gab im Schützenheim bekannt, dass 5000 Euro an soziale Zwecke übergeben werden können. Für den 16. Dezember 2017 sei die Waldweihnacht bereits längst in Arbeit - und das werde wieder "a guade Gschicht". Sinn der Waldweihnacht sei es vom ersten Tag an gewesen, sozial schwache Menschen zu unterstützen. Sei es durch die Spende an karitative Organisationen oder direkt, denn Norbert Riha sowie Heiner und Claudia Ruppert werden vier sozial schwachen Familien je einige Hundert Euro überreichen. Sam Kraus lieferte zudem noch eine kleine witzige Bemerkung am Rande: "Im Internet habe ich für die Sorghofer Waldweihnacht nach einem Esel gesucht, aber auch gleich drauf hingewiesen, dass ich diese Rolle nicht übernehmen kann, ich muss singen und spielen." Bild: gf