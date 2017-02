Freizeit Vilseck

12.02.2017

7

0 12.02.2017

Sorghof. Herrliche Masken, super Stimmung und ein volles Haus gab es beim Weiberfasching des SV Sorghof. Ideale Voraussetzungen, um das Wolfgangsheim in einen Tanzpalast zu verwandeln. DJ Andreas Hahn, alias Chicken, zog alle Register und unterhielt mit Stimmungshits. Einige Herren der Schöpfung hatten sich in Damenkleidern unter das Narrenvolk gemischt und gaben dabei eine gar nicht so schlechte Figur ab. Auch hinter der Bar standen adrette Herren, die alle Hände voll zu tun hatten, um die erhitzten Gemüter der Ladies mit Drinks abzukühlen. Erstmals zu Gast in Sorghof war die Tanzgruppe Spotlight aus Neukirchen, die unter Leitung von Swetlana Harzer mit ihrer Garde- und Showtanz-Formation sowie der Nachwuchsgruppe Dancing Flames angereist war. Die Sorghofer Turner-Damen standen dem nicht nach und lieferten eine showreife Tanzeinlage ab, ein Medley aus den Tänzen der früheren Jahre. Säm Kraus, Andrea Hörl und Sandra Suttner lieferten den Musikmitschnitt, Sandra Suttner und Rebecca Berger-Vogts zogen die Fäden bei der Choreographie. Die Qual der Wahl hatte die Jury (Claudia Götz und Nadine Graf) bei der Maskenprämierung. Das Rennen um Platz eins entschieden die Eisprinzessinnen (Bild) für sich, gefolgt von den Schneeflocken und den Minions von den Pferdefreunden Vilseck. Bild: er