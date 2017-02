Freizeit Vilseck

21.02.2017

3

0 21.02.2017

Ein abwechslungsreiches Programm, Stimmungsmusik, Kücheln, Schmalzgebäck, Bowle und herzhafte Happen: Das war das Rezept für einen erfolgreichen Seniorenfasching in Schlicht.

Schlicht. Der Sachausschuss Seniorenarbeit hatte wieder einen tollen Faschingsnachmittag im Pfarrheim organisiert. Bemerkenswert war, dass das rund dreistündige Programm durchwegs von Akteuren aus den eigenen Reihen bestritten wurde. Die HaKa-Musikanten (Hans Hufsky und Karl Stubenvoll) sorgten mit Unterhaltungs-, Schunkel- und Tanzmusik für Stimmung. Diese stellte sich schon beim Einüben der neuen Faschingshymne "Trara - in Schlicht is' heut' Seniorenfasching" ein.Patriarch Dimitrios aus Syros (Christian Trummer) vertrat den verhinderten Pfarrvikar Madanu und rief viel Gelächter hervor mit seiner Begrüßung - besonders der prominenten Vertreter aus Klerus und Politik. Dieses steigerte sich bei der Lesung von Resi Regler über komische Missverständnisse bezüglich WC beziehungsweise der Laienpredigt von Karl Edl zum Kirchenlatein in der Zeit vor dem Konzil und dem kirchentreuen Schlichter Zwischenpsalm und Halleluja, angestimmt und dirigiert von Chorleiter Heinz Krob. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und StD i.UR. (Unruhestand) Lothar Kittelberger sorgten mit ihrer moralistischen "Entschärfung" des Liedes "Waldeslust" und dem weniger moralischen Schluss für große Heiterkeit. Einen Riesenapplaus bekam auch Maler Pierre (Irmgard Kohl) mit Assistentin Jaqueline (Resi Regler), die unter Mitwirkung der Besucher viel belachte Kunstwerke präsentierten. Das Schlichter Klagelied "Wo mag denn nur Herr Kiefmann sein" des eigens gegründeten Projektchors (Roswitha Graßler, Karl Edl, Karl Stubenvoll und Hildegard Trummer) sorgte ebenfalls für großen Spaß. In den Saal "verirrte" sich ein vom Pfarrer "katholisch gemachter" Spätaussiedler (Christian Trummer), der die Pfarrbriefe offenbar sehr genau studiert hatte und sich vom Hetzen vom einen zum anderen der so überaus vielfältigen Gottesdienstangebote in der Seelsorgeeinheit schon etwas überfordert fühlte.Für einen viel beklatschten Augenschmaus (Chachacha-Auftritt) und anschließende Bewegungstherapie der zahlreichen Herren sorgte noch Anni Geier mit ihrer "Juniorengarde" der Turnerinnen des 1. FC Schlicht.