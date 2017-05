Freizeit Vilseck

08.05.2017

9

0 08.05.2017

Riesengroß war die Freude bei den Clubfreunden Vilseck über den Einzug ins Kulmbacher Cluberer-Schluck-Finale im Nürnberger Grundig-Stadion. Bei diesem Wettbewerb treten die FCN-Fanclubs zu einem humorvollen ,,Zieltrinken" gegeneinander an. Dazu wird mit speziellen Pilsgläsern angestoßen, auf denen in einem Abstand von knapp vier Millimetern zwei feine Goldlinien mit den Bezeichnungen "Feigling" und "Schluckspecht" zu sehen sind. Ziel ist es, nach dem ersten Absetzen des Glases den Bierpegel exakt zwischen diese Linien zu platzieren. Wer dies schafft, bekommt einen Punkt.

Nachdem elf Vilsecker in der Vorrunde mit einem 8:7-Sieg gegen den Fanclub Spielgemeinschaft Club-rausch Grub & Korbstadt Glubberer Lichtenfels den Einzug in die Zwischenrunde gesichert hatten, kam es zum Aufeinandertreffen aller 16 Siegerteams der Saison 2016/17.Bereits bei der Zugfahrt nach Nürnberg zeigten die drei nominierten, Heinrich Ellenberger, Thorsten Grädler und Stefan Urbanczyk, dass sie durch motiviertes Auftreten den Tag Einzug ins Finale schaffen wollten. Bestens gelaunt am Kulmbacher Standpunkt im Stadion angekommen ging es in Runde eins gegen den Fanclub Brunn und Umgebung. Beide Teams präsentierten sehr nervös, doch Heinrich Ellenberger sicherte mit seinem Punkt den Einzug in die nächste Runde. Im Viertelfinale waren die Clubfreunde Pyrbaum-Rohrenstadt der Gegner. Auch hier waren die Nordoberpfälzer besser und gewannen mit 2:1. Im Halbfinale zeigten die Vilsecker nochmals eine Glanzleistung und warfen den Fanclub Tradition Kirchenbirkig mit 3:0 aus dem Titelrennen. Das Finale gegen den junge Franken-Glubb findet am Sonntag, 14. Mai, direkt im Grundig-Stadion statt.