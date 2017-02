Freizeit Vilseck

08.02.2017

Er hatte sie extra fesch herausgeputzt: Die beiden Rösser, die er am Donnerstag mit nach Berching im Landkreis Neumarkt genommen hat. Jetzt ziert das Bild von Thomas Wölker (53) aus Vilseck und seinen Holzrücke-Pferden Fredi und Titan Zeitungsseiten in ganz Deutschland.

Armin Weigel, Fotograf der Deutschen Presseagentur, hatte den Vilsecker zusammen mit seinen Tieren beim Berchinger Rossmarkt abgelichtet und das Foto an sämtliche Medien im In- und Ausland weitergegeben."Schön war's wieder", bilanzierte Wölker am Nachmittag bei der Heimfahrt. Für den Land- und Forstwirt war der Auftritt bei dem traditionellen Viehmarkt im Altmühltal nichts Neues. Bereits 18 Mal war Wölker mit seinen Tieren bei dem Volksfest vertreten. "Wir haben die Pferde gestern extra gewaschen und ihnen das Festgeschirr angelegt", erzählt er. Der eigentliche Zweck der Veranstaltung, das Kaufen und Verkaufen von Rössern, sei ja mittlerweile abhanden gekommen. "Heute ist das alles nur noch zur Schau." Trotzdem trete er den Weg nach Berching jedes Jahr wieder gerne an. "Man trifft halt alte Bekannte und kommt ein wenig ins Gespräch." Heuer haben den Vilsecker Sohn Stefan Wölker (25) und Pferdefreund Hans Ertl (60) aus Edelsfeld begleitet. Zur Fahrt benutzten sie einen Tiertransporter, mit dem sie die französischen Kaltblut-Pferde auch hin und wieder zu Festumzügen in der Region fahren. Klar, dass auf dem Heimweg vom Viehmarkt noch zünftig eingekehrt werden musste.