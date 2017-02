Freizeit Vilseck

20.02.2017

Wer Gaudi, Musik und Tanz liebt, kam beim Vilsecker Seniorenfasching voll auf seine Kosten. Selbst zehn ausländische Teilnehmer des Alphabetisierungskurses, der an diesem Tag im Pfarrsaal stattfinden sollte, machten mit und fanden Gefallen am närrischen Treiben.

Die Musikanten Alexander Irlbacher und Tobias Rauscher heizten mit schmissigen Melodien den Frauen ein und die Stimmung an. Jedoch hatten sich auch ein paar männliche Gestalten wie Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Nachtwächter Tschung unter die närrische Schar gemischt. Hinzu kam Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, der zusammen mit Praktikantin Natalie Geier das Boing-Lied vortrug.Bevor aber das Tanzbein geschwungen wurde, hieß es: Aufwärmen! Da kam die "politische Gymnastik" gerade recht. Die lustige Schar machte alles nach, was für Politiker längst gang und gäbe ist, nämlich auf der Stelle treten, ins Schwanken geraten, in die Knie gehen, sich im Kreis drehen, mit den Schultern zucken, gelegentlich zurücktreten und doch groß rauskommen und am Ende alles aussitzen. So konnten die Senioren entspannt den lustigen Sketch von Claudia Lindl und Anita Hentschke genießen. Viel Freude verbreitete auch die Vilsecker Kindergarde mit einem flotten Tanz unter Leitung von Jessica Mayerhofer und Stefanie Gradl.Bei der Modenschau, moderiert von Gertrud Kredler, stand ein besonderes Kleidungsstück im Mittelpunkt: die lange Unterhose. Was man damit alles anstellen kann, führten die beiden Models Michaela Kreuzer und Marianne Weiß vor. "Lachen ist gesund und hat uns heute wieder das Leben um ein ganzes Stück verlängert", meinte eine Seniorin am Ende des Nachmittags. Natürlich wurde auch Süßes und Deftiges serviert.