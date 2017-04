Freizeit Vilseck

02.04.2017

6

0 02.04.2017

(rha) "Laufen für die, die es nicht können: Das ist etwas Einzigartiges", findet die Vilseckerin Katharina Engelhardt. Gelegenheit dazu bietet der "Wings for Life World Run", ein Wohltätigkeits-Lauf - heuer am Sonntag, 7. Mai. Katharina Engelhardt hat bereits ein Team für den Landkreis gegründet und lädt Sportbegeisterte ein, sich anzuschließen.

Jedes Jahr laufen bei "Wings for Life" Menschen weltweit in 24 Ländern gleichzeitig los. In Deutschland fällt der Startschuss diesmal am Sonntag, 7. Mai, um 13 Uhr in München. Das gesamte Startgeld geht an Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung des verletzten Rückenmarks (Querschnittslähmung). Jeder läuft bei "Wings for Life" so lang, bis er von einem Catcher Car eingeholt wird - Autos mit spezieller Technik, die dazu dient, die Teilnehmer einzufangen. Diese laufen also nicht einer Ziellinie entgegen - sie laufen vor ihr davon. Wer sich dem Vilsecker Team anschließen will, kann sich per Internet ( www.wingsforlifeworldrun.com) zum Lauf anmelden. Bei Katharina Engelhardt (info@vitality-and-fitness.de) erhält man dann den Zugangscode fürs Team.