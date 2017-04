Kultur Vilseck

17.04.2017

Wenn historische Gemäuer auf zeitgenössische Kunst treffen, lebt die Begegnung eigentlich von starken Kontrasten. Anders bei "Stehendes und Schwebendes" im Bergfried der Burg Dagestein. Dort verschmelzen die Holz- und Steinskulpturen von Irene Meier und Walburga Herrmann mit ihrem geschichtsträchtigen Rahmen.

Aus Sandstein

Prise Humor

Service Die sehenswerte Ausstellung "Stehendes und Schwebendes" ist noch bis Sonntag, 14. Mai, jeweils Samstag und Sonntag sowie am Montag, 1. Mai von 14 bis 17 Uhr im Bergfried der Burg Dagestein in Vilseck zu erkunden.

Wer die barocken Frauenfiguren der in Erkelsdorf bei Neukirchen lebenden Steinmetzin und Steinbildhauerin Walburga Herrmann auf dem Absatz des Kapellen-Portals sitzen und liegen sieht, bekommt den Eindruck, sie gehörten immer schon zum Ensemble der Burg Dagestein.Schmale Figurinen vor ebenso schmalen Fensterchen, ein vom kahlen Morgenlicht angestrahlter Totenschädel, eine sich in der Nachmittagssonne aalende Bikini-Schönheit: alles wie gemacht füreinander. Der Eindruck täuscht nicht. Viele der gezeigten Werke sind eigens für die Ausstellung entstanden. Adolfine Nitschke, die Kulturbeauftragte der Stadt Vilseck, hat sie kuratiert. Dass es sich bei dem für die Figuren verwendeten Material um denselben Sandstein aus der Umgebung handelt, der für die betagten Mauerquadern der Burg verwendet wurde, erzeugt den speziellen und beeindruckenden künstlerischen Effekt.Gleiches gilt für Irene Meiers Skulpturen aus Holz. Ihre erste offizielle Ausstellungsteilnahme legt beim Rundgang von der romanischen Torhalle bis in die Aussichtskanzel beredtes Zeugnis von der Entwicklung der in Weiden lebenden Holzbildhauerin ab. Was mit filigranen Figürchen seinen Anfang nimmt, verwandelt sich mit zunehmender Höhe immer mehr in Abstraktes und bleibt doch zutiefst weiblich: geschmeidig glänzend, schwungvoll und immer voller Achtung vor den natürlichen Gegebenheiten der bevorzugt heimischen Hölzer. Meier war immer schon ihrem Material eng verbundenen. Dem roten Ausstellungs-Faden von Mythen und Märchen entsprechend, faszinieren die im Turmschacht schwebenden goldenen Eier der Gans des Riesen aus "Hans und die Bohnenranke". Auch die Schuhe fallen ins Auge. Aschenputtels Glasschuh im Eingang etwa, hier selbstverständlich in steinerner Ausführung, ganz oben dann die etwas verblassten "Roten Schuhe" aus der Andersen-Erzählung.Bei aller Geschichtsträchtigkeit und künstlerischen Kraft, die sich durch die Raum-Skulptur-Einheit im Bergfried der Burg Dagestein zieht, bleibt die würzige Prise Humor nicht auf der Strecke. Auf der Schwelle zur Torhalle, die übrigens trotz aller jetzt so friedlichen Aura auch schon als Kerker diente, hat Aschenputtel ihre Stein-Schale mit den guten Linsen vergessen.