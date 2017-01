Kultur Vilseck

30.01.2017

Paul McCartney wird in diesem Jahr 75, Ringo Starr geht schon auf die 77 zu - und John Lennon sowie George Harrison sind bereits 37 beziehungsweise 16 Jahre tot: "The Beatles" sind aber nach wie vor das unerschütterliche Fundament in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Und das, obwohl ihr letzter gemeinsamer Live-Bühnenauftritt schon fast 51 Jahre zurückliegt. Die Faszination für die vier "Pilzköpfe" ist immer noch immens hoch. So überrascht auch der Besucherandrang am Freitagabend im "Kulturkasten" der Vilsecker Burg Dagestein nicht: Auf der Bühne stehen die sechs Musiker der Band "Back Beat" mit ihrem "Unplugged-Project" und der Idee dahinter, die Geschichte der "frühen Beatles" chronologisch in Verbindung von Personen und Gruppen zu erzählen und zu spielen. Und es sind ausnahmslos begeisterte Zuhörer, die diese Zeitreise rund drei Stunden lang begleiten.Deutlich wird an diesem Abend: Die Beatles waren natürlich nicht einfach nur da, vielmehr gibt es auch Wegbegleiter, die sie massiv beeinflusst haben. Allerhand Geschichten wissen die Musiker - Charly Hero, Bruno Hammer, Rick Britton, Alois Windisch, Christof Schaller und Daniel Bär - zu berichten, beispielsweise vom ersten und einzigen Treffen zwischen Elvis Presley und den Beatles. Dies war wohl aus kommunikativer Sicht nicht sonderlich ausgeprägt, immerhin sollen sie gemeinsam gejammt haben. Neben Elvis, so erfahren die Besucher, waren es beispielsweise auch die Everly Brothers, Kenny Lynch, Bob Dylan, Carl Perkins oder Eddie Cochran, die Einflüsse auf die Beatles und ihre Musik gehabt haben. Neben den Storys - erzählt von Bruno Hammer oder Rick Britton und mit LP-Covern analog bebildert - sind es aber die Songs, die im Zentrum stehen.Viele Klassiker der Beatles fehlen natürlich nicht: "Misery", "You've got to hide your love away", "I feel fine" oder "Hey Jude". Den sechs gut aufeinander abgestimmten Musikern gelingt es, den Liedern die eigene, persönliche Note zu verleihen. Und sogar für Tanzstimmung zu sorgen: Die ein oder andere Sohle wird von den Fans aufs Parkett gelegt.Im Jahr 1966 endet die musikalische Reise von "Back Beat", denn im Sommer haben die Beatles in San Francisco ihren letzten Live-Auftritt. Die Trennung der Band folgt 1970 - ihre Musik, das wird in Vilseck wieder mal hörbar, lebt heute noch.