Kultur Vilseck

09.01.2017

"Back Beat" bestehen seit Januar 1996. Die Idee ist, die Geschichte der "early Beatles" chronologisch in Verbindung von Personen und Gruppen zu erzählen und zu spielen, die den Weg und die Musik der "Fab Four" wesentlich beeinflussten. Es gibt also immer den Song zur Story, von den Weggefährten wie Toni Sheridan, Buddy Holly, Elvis Gerry and the Pacemakers, Marmalade, Chuck Berry oder Bob Dylan vor allem aber Beatles Songs passend zur Historie.

Sämtliche Klassiker sind am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in Vilseck auf Burg Dagestein bei "Back Beat unplugged Project" zu hören. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.