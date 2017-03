Kultur Vilseck

20.03.2017

20.03.2017

Er scheint einer anderen Zeit entsprungen: Dr. Will kommt im roten Anzug samt Zylinder daher und kündigt mit seinen "Wizards" im Kulturkasten Burg Dagesein (Vilseck) am Donnerstag, 30. März , eine "Hammershow" an. Beginn ist um 20 Uhr. "Dr. Will ist einer der großartigsten Blueser und Entertainer in europäischen Landen. Und natürlich auch der schrägste Buntvogel der Szene. Und die Band setzt dem Treiben die Zylinderkrone auf", verspricht der Veranstalter. Karten gibt es bei NT-Ticket; www.nt-ticket.de. Bild: Lucy Mikyna