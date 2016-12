Kultur Vilseck

Über eine vorweihnachtliche Bescherung durfte sich die Werkvolkkapelle Schlicht freuen. Wurde ihr doch bei ihrem Benefizkonzert der Junior Award verliehen. Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB), Werner Stein, würdigte mit dieser Auszeichnung die besonders engagierte Nachwuchsarbeit.

Schlicht. Als Begründung führte Stein an, dass in Schlicht mit der Früherziehung im Kindergarten und den Blockflötengruppen bereits die Jüngsten die Möglichkeit haben, in die große Musikerfamilie aufgenommen zu werden.Nach dem Motto "Hören/Lesen/Spielen" unterstützten Ausbilder der Kapelle die Jungmusiker und begleiteten sie altersgerecht auf ihrem Weg. Zudem behebe man finanzielle Hürden, indem den Jugendlichen bei Bedarf Leihinstrumente zur Verfügung gestellt würden. "Durch die vielseitigen Orchesterformationen in Schlicht hat jeder Musiker nach seinem Mitwirken im Jugendblasorchester die Möglichkeit, seinen passenden Platz im Verein zu finden", stellte Stein fest.Leistungstests für das Juniorabzeichen, D-Prüfungen und auch Fortbildungsangebote des Musikbundes und der Bläserjugend werden laut der Laudatio von den jungen Aktiven der Werkvolkkapelle regelmäßig wahrgenommen und mit Erfolg abgeschlossen. Mit diversen außermusikalischen Aktivitäten und Vereinsausflügen werde das Gemeinschaftsgefühl und damit auch die Bindung der Kinder und Jugendlichen an den Verein gefördert.Besonders hob Stein das Projekt "Musiker des Jahres" und das soziale Engagement zugunsten von Lebenshilfe und Kindergarten hervor. "Mit viel Energie und Freude wird für eine sinnvolle und wertvolle Freizeitgestaltung durch das Musizieren geworben und damit auch für den Fortbestand der Kapelle vorgesorgt", würdigte er. Für diese beispielhafte Jugendarbeit überreichte Werner Stein zusammen mit dem stellvertretenden Bezirks- und Kreisdirigenten Gerhard Böller im Auftrag des Nordbayerischen Musikbunds unter dem großen Beifall der Konzertbesucher den Junior Award an Vorsitzende Sabine Kredler und Dirigent Heinrich Kohl.