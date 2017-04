Kultur Vilseck

12.04.2017

12.04.2017

Axtheid-Berg. Die Karwoche erinnert an den Leidensweg Christi, der mit der Kreuzigung am Karfreitag seinen Höhepunkt erreicht. Symbolisch wird dieser letzte Gang des Erlösers auf Erden seit Jahrhunderten innerhalb und außerhalb katholischer Kirchen durch Kreuzwege bildlich oder figürlich nachgeahmt.

Vorbild für diese religiöse Tradition ist die Via Dolorosa in Jerusalem, jener weltberühmte Schmerzensweg, den Jesus vor 2000 Jahren bis zur Hinrichtungsstätte auf Golgota gegangen ist. Waren es früher meist sieben Stationen, so laden mittlerweile 14 oder16 Meditations- und Prozessions-Haltepunkte Gläubige zu Gebet und Besinnung ein. In katholisch geprägten Regionen gehören Kreuzwege in freier Natur zum Bild einer in Jahrhunderten gewachsenen Kulturlandschaft. Endpunkte sind meist Kirchen, Kapellen oder Kreuzigungsgruppen auf Kalvarienbergen, die der Hinrichtungsstätte auf dem Hügel Golgota nachempfunden sind.Kreuzwege sind oft von herrlichen Alleen mit jahrhundertalten Bäumen (meist Linden) gesäumt, wie in Amberg (Mariahilfbergkirche), Axtheid-Berg bei Vilseck (Kreuzerhöhungskirche), am Mausberg (Wallfahrtskirche Mariä Geburt), in Sulzbach-Rosenberg (Wallfahrtskirche St. Anna) oder Auerbach (Gottvaterkapelle).