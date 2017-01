Kultur Vilseck

09.01.2017

10

0 09.01.201710

Am 9. Januar 2013 stand Vilseck unter Schock. Im Inneren der Stadtpfarrkirche St. Ägidius war an der Kanzel ein Feuer ausgebrochen. Ob fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vorlag, konnte bis heute nicht geklärt werden.

Vilseck. (rha) Die Raumschale des Gotteshauses war in einem erbärmlichen Zustand und musste von Grund auf renoviert werden (wir berichteten). Die Kosten beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Pfarrei freute sich deswegen sehr über die große Spendenbereitschaft. Zwei Jahre lang fanden wegen der Schäden in der Kirche die Gottesdienste im nahen Pfarrheim statt. In der Osternacht 2015 konnten die Vilsecker ihr Gotteshaus wieder in nutzen, nur auf die Kanzel müssen sie noch warten.Die Rekonstruktion ist derzeit in Planung. Nach Sicherung und Sortierung der verkohlten Einzelteile wurde mit Hilfe moderner Technik ein 3D-Modell erstellt. Dieses ist Teil der Grundlage für die Ausarbeitung eines Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibungen. Die handwerkliche Rekonstruktion wird noch andauern. Danach aber wird sich die Kanzel in die renovierte, barocke Stadtpfarrkirche einfügen. Vielleicht kann auch noch ein barrierefreier Zugang zur Kirche realisiert werden, hieß es.