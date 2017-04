Kultur Vilseck

03.04.2017

301

0 03.04.2017301

Diesmal soll auch das Anzapfen klappen. Vergangenes Jahr hatte sich die Zapfgarnitur quergestellt: Das Bier blieb im Holzfassl - und sorgte für lange Gesichter bei Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Bräu Anton Bruckmüller. Also dann, auf ein Neues, am Samstag, 8. April, beim Kreis-Kirwa-Warm-up im Götz-Stodl in Heringnohe.

Sofort ausgebucht

Um 3 Uhr ist Feierabend

Shuttle-Service Mit fünf Shuttlebus-Linien aus allen Himmelsrichtungen können Kirwafreunde für zwei Euro pro Fahrt zum Warm-up anreisen. Rückfahrten sind um 0.30 und 3.30 Uhr. Auch für ausreichend Pkw-Stellflächen ist laut Veranstalter gesorgt. Der Hauptparkplatz befindet sich am Sportgelände des SV Sorghof - nur 100 Meter vom Festgelände entfernt. Infos zu den Shuttlebussen samt Fahrplan im Internet (www.sv-sorghof.de) oder auf Facebook unter dem Stichwort "Kreis-Kirwa-Warm-up 2017".(aha)

Sorghof. Hier treffen sich Kirwamoidln und -burschen aus der Region zum Start in die neue Saison. Auch wieder mit dabei: Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Bräu Anton Bruckmüller. Sie wollen es erneut probieren mit dem Anzapfen. Rein vorsorglich soll für alle Fälle aber auch Landrat Richard Reisinger dabei sein. Der SV Sorghof ist seit Tagen damit beschäftigt, die Festmeile herzurichten. 150 Helfer - Bedienungen, Parkplatzeinweiser, Feuerwehr und BRK - sind im Einsatz, um die Gäste zu bewirten und für ihre Sicherheit zu sorgen."Der Verein hat sich logistisch und organisatorisch bestmöglichst vorbereitet", sagt SV-Vorsitzender Andreas Plößner. Froh, dankbar und stolz ist man, dass die Familie Götz wieder ihr Anwesen zur Verfügung stellt. Zudem besteht die Aussicht, dass das Fest hier über 2017 hinaus so fortbestehen kann.Einlass ist gegen 19 Uhr. Das Programm beginnt gegen 20.30 Uhr. Auf den Bänken wird es das Publikum nicht lange halten - sofern es überhaupt in den Genuss einer Biergarnitur kommt: Sämtliche Tische waren bereits nach drei Tagen ausgebucht, beschlagnahmt von gut 50 Kirwagemeinschaften, darunter auch eine Gesellschaft aus Stuttgart. Den Schwaben und allen anderen wird einiges geboten. So ist gegen 22 Uhr in einer Bandpause auch ein Auftritt der Thalheimer Schuhplattler im Feststodl geplant - während nebenan in der Bar, immerhin mit 80 Meter langer Theke - ein DJ ab 21 Uhr für Partymusik sorgt.Dass junge Leute friedlich und ausgelassen feiern können, bewiesen sie schon beim Auftakt zur Kirchweih-Saison in den vergangenen Jahren. Um den Durst zu stillen, wurde zusätzlich noch ein Pilsstand für den Außenbereich geordert. Mehr Security als vorgeschrieben kümmert sich um die Sicherheit. "Wir wünschen uns Gäste, die froh sind, dass die Kirwasaison endlich wieder losgeht und dass es bei Live-Musik Bratwürste und eine Mass Bier gibt", sagt Plößner. Er hofft, dass sich ein Zwischenfall wie 2016, als ein Betrunkener ein Feuerwehrfahrzeug kaperte und ein paar Meter weiter gegen ein Auto steuerte, nicht wiederholt.Sämtliche Taschen und Rucksäcke kontrollieren die Veranstalter bereits am Eingang. Flaschen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Zur Entsorgung stehen vor dem Haupteingang Müllcontainer bereit. Das Kreis-Kirwa-Warm-up, Musik und Ausschank enden gegen 3 Uhr. Gegen 4 Uhr muss das Gelände komplett geräumt sein. Und nach der Osterpause geht es dann schon am Samstag, 15. April, mit der ersten Kirwa los - in Ammersricht.