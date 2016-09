Kultur Vilseck

Ein kritischer Mensch zu sein und sich über die Missstände seiner Zeit öffentlich Gedanken zu machen, ist neben der Musik die zweite Seite des Zither-Manä. Genauso wie er spielt, was er will, sagt er auch, was er denkt. Am Freitag, 14. Oktober, gastiert der Musik-Kabarettist um 20 Uhr auf Burg Dagestein in Vilseck. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", im Medienhaus "Der neue Tag" in Weiden, auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.