Kultur Vilseck

08.05.2017

Schlicht. Da Heinrich Kohl nach 30 Jahren als Dirigent und 50 Jahren als aktiver Musiker zur Generalversammlung der Werkvolkkapelle (WVK) in "Dirigenten-Rente" ging, wurde seit Herbst nach einem Nachfolger gesucht. Zweiter Dirigent Christian Hüttner hatte aus beruflichen Gründen abgelehnt. Deshalb wurden eine Stellenanzeige veröffentlicht und diverse mögliche Kandidaten angesprochen. Nach dem Probedirigat eines Interessenten musste dieser allerdings leider wegen der weiten Fahrstrecke absagen.

Diverse Seminare

Gespräche mit Kandidaten

An einem Strang

Vorstandsgremium Vorsitzender Harald Lukesch Stellvertreterin Anja Bauer Kassier Claudia Gebhardt Schriftführer, Notenwart Corinna Bauer Jugendvertreter LukasBauer , Benedikt Trummer Beisitzer Aktive Brigitte Schöpf, Michael Gradl Beisitzer Passiv LudwigRatzke, Herbert Wiesnet Uniformwart Hannelore Kredler 1. Dirigent, Webmaster Sabine Kredler 2. Dirigent Christian Hüttner.

So kam im Ausschuss die Frage auf, warum nicht Vorsitzende Sabine Kredler den Posten übernehme, weil sie durch sechsjährige Leitung des Jugendorchesters schon über Erfahrung verfüge. Sie habe nach diversen Seminaren die Ausbildung zum Orchesterassistenten absolviert. Nach einer Bedenkzeit willigte Kredler ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass die dann offenen Posten des Ausschusses neu besetzt werden.In der Generalversammlung dankte Kredler Dirigent Heinrich Kohl. Ohne dessen Ehrgeiz werde das Orchester nicht mehr das sein, was es seit 1986 ist. Er habe die Musiker stets gut im Griff gehabt, sie in- und auswendig gekannt. Als Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz gab es Geschenke und ein Vergelt's Gott für sein Engagement für die Werkvolkkapelle. Er sei einfach unbezahlbar und werde unendlich fehlen.Für die Neuwahl hatte Vorsitzende Kredler bereits im Vorfeld potenzielle Kandidaten angesprochen. Zum neuen Vorsitzenden wurde sodann Harald Lukesch (ehemaliger Vize) gewählt. Anja Bauer (ehemalige Jugendvertreter) wird als seine Stellvertreterin tätig sein. Den offenen Posten des Jugendvertreters übernahm Lukas Bauer (ehemaliger Aktiven-Beisitzer) der im Vorjahr beide Module des Jugendleiterseminars absolviert hat. Neu in den Ausschuss wurde Brigitte Schöpf als Aktiven-Beisitzer gewählt. Sie war bereits im WVK-Ausschuss tägig.Der neue Vorsitzende Harald Lukesch leitete fortan die Versammlung. Er bedankte sich im Namen aller Musiker bei Sabine Kredler für die 13 Jahre als Vorsitzende (17 Jahre im WVK-Ausschuss), in denen sie stets 100 Prozent gegeben habe. Für Ehrgeiz und Fleiß gab es ein Überraschungsgeschenk. Sie habe das Amt ja nicht ganz freiwillig aufgegeben.Symbolisch überreichte Kohl den Dirigentenstab an Kredler. Das Wichtigste für sie sei, dass die Musiker weiter zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen.