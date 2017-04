Kultur Vilseck

11.04.2017

4

0 11.04.2017

Zur Besinnung in der Fastenzeit und zur Begegnung mit Jesus und seinem Leiden diente das Passionskonzert, das der Kirchenchor Schlicht in der Pfarrkirche veranstaltete. Die zahlreichen Besucher erlebten einen großartigen musikalischen Genuss.

"Aus tiefer Not ..."

Voller Mitgefühl

Schlicht. Nach einleitenden Worten von Chorleiter Heinz Krob stimmten Franz Winklmann (Orgel) und Irene Meiler (Posaune) mit "Credo" aus Musica Religiosa von Jakob de Haan harmonisch auf das Konzert ein. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann zeigte sich dankbar für diese "geschenkte Stunde". Das Wort Passion habe mit Liebe und Leidenschaft, aber auch mit Leiden zu tun. Liebe und Leidenschaft für die Musik zeichneten die Mitwirkenden aus, die aber mit ihrer Kunst auch die Karwoche und das Leiden Jesu nahebringen könnten.Das gelang durchaus auch der Nachwuchsorganistin Saskia Pröls mit dem sehr sicher vorgetragenen Präludium von Christian H. Rink und der von Martin Luther stammenden Melodie "Aus tiefer Not schrei ich zu dir". Eindrucksvoll verdeutlichte der Kirchenchor Schlicht unter Leitung von Heinz Krob mit "Panis Angelicus" (Cesar Franck) die Hingabe Gottes. Dessen Sorge um den Menschen kam auch in der Tiroler Volksweise "Du güldne Sonn" nach einem Satz von Josef Gruber und in dem von Franz Winklmann meisterhaft am Klavier begleiteten "Spuren im Sand" (Melodie: Siegfried Fietz; Bearbeitung: Otto Haubrich) zum Ausdruck.Eine eindringliche Aufforderung zum Frieden in der Welt bildete "Caro mio ben". Sehr besinnlich war der Vortrag der Schlichter Stub'nmusik (Leitung: Paula Stubenvoll), die mit Hackbrett, Zither, Gitarre und Bassflöte den "Staadler Landler in C" von Martin Schwab, die "Andachtsmusi" von Heinz Gratz und das feierlich getragene "Menuett in G" von Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör brachte. Mit einem reizvollen Zusammenspiel von Querflöte und Orgel beeindruckten Hanni Schertl und Franz Winklmann beim "Ave Maria" von Franz Schubert die Besucher.Die ruhig und einfühlsam vorgetragenen Instrumentalstücke boten Gelegenheit, die Liedtexte nachwirken zu lassen, ebenso wie die dazwischen von Monika Krieger gelesenen Texte, die sich thematisch von der tiefen Gottverlassenheit über die tastende Suche nach Gott hin zu Vertrauen und Lobpreis erstreckten.Gottergebenheit und Mitgefühl vermittelten die Lieder, die der Viergesang Gebenbach unter Leitung von Josef Bäumler und der einfühlsamen Zither-Begleitung von Rita Butz boten. "Auf den Ölberg will ich gehen" (Bertl Witte) und das mitfühlende Karfreitagslied "In der ganzen Stadt brennet kein Licht" waren die Titel.Vor allem Gottvertrauen und Lob und Preis für den Herrn brachte der Männergesangverein Ursulapoppenricht (Leitung: Ludwig Wendl) mit seinen Liedern "Singt ein Lied von Gott" (Peter Strauch), "Herr der Welten" (Dimitri Bortnjanski) und dem geistlichen Volkslied "Weiß ich den Weg auch nicht" (Werner Koester) zum Ausdruck. Einen eindrucksvollen Schlussakkord setzten Franz Winklmann und Irene Meiler mit Orgel und Posaune und der "Hymne" aus Musica Religiosa.Die Besucher dankten nach dem Schlusslied den Akteuren mit langem Beifall und erwiesen sich auch sehr großzügig mit Spenden. So kann Chorleiter und Organisator Heinz Krob wohl einen ansehnlichen Betrag für die Erhaltung der 125 Jahre alten historischen Steinmeyer-Orgel auf dem Kreuzberg an Stadtpfarrer Johannes Kiefmann übergeben.