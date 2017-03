Kultur Vilseck

17.03.2017

2

0 17.03.2017

24 Jahre lang liefen die Fäden im Liederkranz bei Franz Eschenwecker zusammen. Nun übergab er das Vorsitzenden-Amt an Rosi Hasenstab. Deren erste Aufgabe war es, ihren Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden des Gesangvereins zu ernennen.

Erstmals in den Vilsauen

Weiterhin Kurs halten

Vorstand Vorsitzende: Rosi Hasenstab Stellvertreter: Anton Kederer



Schriftführerin: Veronika Pröls Stellvertreterin: Ursula Seibold



Kassenverwalterin: Angelika Stubenvoll Vize: Heinrich Stubenvoll



Vereinsbeirat: Franz Kussinger, Traude Weiß, Franz Hasenstab, Josef Schönl und Roswitha Sebast (rha)

Auf zwei ereignisreiche Jahre hielt der Verein in der Generalversammlung Rückschau. Vorsitzender Franz Eschenwecker dankte besonders Chorleiterin Saskia Krügelstein, die den Sängern in ihrer knapp dreijährigen Tätigkeit bereits sehr ans Herz gewachsen ist.Krügelstein versicherte ihrerseits, dass sie sich in Vilseck sehr wohlfühle und lobte die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Sie bat, auch angesichts der kommenden Aufgaben, um einen guten Besuch der Singstunden. Zunächst steht am Sonntag, 30. April, in der Pfarrkirche Vilseck das Geistliche Konzert der Sängergruppe Amberg auf dem Programm, für das die Proben bereits angelaufen sind. Die vielseitig beschäftigte Chorleiterin zeigte sich erfreut über das Interesse der Mitglieder an ihren sonstigen gesanglichen Aktivitäten im Landkreis.In ihrem umfangreichen Chronikbericht erwähnte Schriftführerin Rosi Hasenstab besonders das erste Singen in den Vilsauen, das auf großes Besucherinteresse gestoßen ist und am Sonntag, 25. Juni, wiederholt wird. Der Gesangverein nahm teil am Konzert des Sängerkreises Nordoberpfalz in Kümmersbruck, am Passionssingen in Schlicht, an der Veranstaltung "Wirtshausmusikanten" des Heimat- und Kulturvereins, am Waldfest der Feuerwehr Schlicht, am Lebendigen Adventskalender in Hirschau und am Weihnachtskonzert des Musikvereins. Umrahmt wurden auch der Motorradgottesdienst beim Bergfest und der Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche.Ein Jubiläum der besonderen Art wurde im BRK-Seniorenheim gefeiert, nämlich 60 Jahre Weihnachtssingen für die Heimbewohner. Ausflüge nach Würzburg und Lauenstein belebten das gesellige Miteinander. Spaß war in der lustigen Singstunde und bei der Wanderung nach Adlholz angesagt. Derzeit zählt der Liederkranz 32 aktive und 83 passive Mitglieder. Dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist, ging aus dem Bericht von Kassenverwalterin Angelika Stubenvoll hervor.Nach den Neuwahlen dankte die neue Vorsitzende Rosi Hasenstab ihrem Vorgänger, ernannte ihn unter dem Beifall der Anwesenden zum Ehrenvorsitzenden und überreichte ihm einen Weinkorb. Auch künftig auf seine Unterstützung hoffend erwähnte sie, dass Eschenwecker "den Verein zu dem gemacht hat, was er heute ist, nämlich ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens der Großgemeinde Vilseck". "Auf diesen Tag habe ich schon einige Jahre gewartet", schmunzelte Eschenwecker. Er freue sich sehr, dass er den Vorsitz nun in gute Hände geben könne.Bürgermeister Hans-Martin Schertl dankte dem scheidenden Vorsitzenden für sein langjähriges Engagement. Die Vielzahl und Vielfältigkeit der Vereinsveranstaltungen zeugten vom kontinuierlichen Arbeiten beim Liederkranz. Er war sich sicher, dass mit Rosi Hasenstab der Weg in eine erfolgreiche Zukunft fortgesetzt wird.Vorsitzender Adolf Gassner von der Sängergruppe Amberg lobte: "Das Schiff Liederkranz hatte schon immer eine gute Mannschaft." Er zeigte sich überzeugt, dass die Sänger mit ihrer neuen Steuerfrau auch weiterhin Kurs halten werden.