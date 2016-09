Kultur Vilseck

11.09.2016

25

0 11.09.201625

Einen Besucheransturm erfuhr gestern zum Tag des offenen Denkmals das Haus Nummer 6 am Vilsecker Marktplatz. Alle waren sich hinterher einig: Das Zielbauer-Anwesen war den Besuch wert.

Vülsecker Durchanand

(rha) Gästeführerin Dorothee Schulze Zumhülsen hatte sich gut über das Objekt informiert, das seit 1998 leer steht, und konnte höchst Interessantes berichten. "Das Haus aus dem 16. Jahrhundert spricht aber auch für sich selbst", betonte sie. Vilseck sei reich an solch schönen, alten Gebäuden. "Wichtig sind deshalb Leute, die wie der jetzige Eigentümer Herbert Grosser bereit sind, solche Denkmale wertzuschätzen und zu erhalten."So sind Backstube und Backofen des ehemaligen Besitzers Josef Zielbauer (Jannerbäck) in unverändertem Zustand zu sehen. In den einzelnen Räumen ist noch viel altes Mobiliar vorhanden, ebenso einige nostalgische Gegenstände. Als Höhepunkt konnte man ein wunderbares Kellergewölbe bestaunen, dessen einstige Nutzung große Rätsel aufgibt.Hauseigentümer und Koch Herbert Grosser hatte nach den Führungen zu einer Denkma(hl)zeit in das benachbarte Hotel Zum Hirschen eingeladen. Es gab alte Oberpfälzer Gerichte wie Sauerbraten mit Dotsch, Gselchts mit Sauerkraut und Schupfnudeln sowie einen Gemüseeintopf namens "Vülsecker Durchanand". Dazu tauschten die Anwesenden ihre Erfahrungen in Sachen Denkmalschutz aus. Architekt Josef Götz gab Auskunft, wie man Altbestände erhalten und Denkmalprojekte auf den Weg bringen kann. "Nach Befunduntersuchung, Erstellung eines Nutzungskonzepts, Kostenermittlung, Beantragung von Fördermitteln aus verschiedenen Töpfen werden dann geeignete Architekten beauftragt", erläuterte er. Das alles könne sich über Jahre hinziehen, sagte Götz.