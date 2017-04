Kultur Vilseck

12.04.2017

Eine Travestie-Bar im Ausnahmezustand, Notlügen und jede Menge Chaos - darum geht es im neuen Stück der Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Erika Sorghof. Eine Mischung, die ankommt: Bei der Premiere von "Willkommen im Paradiesvogel" erhielten die Laiendarsteller viel Applaus.

Aus Dennis wird Denise

Senioren bei Generalprobe

Sorghof. Zum Inhalt des Stücks: Oliver (Emanuel Gonzales) und Dennis (Daniel Ritz) sind ein Paar und betreiben eine Travestiebar im kleinen beschaulichen Sorghof. Dies ist dem Bürgermeister Herrn Meyer (Matthias Herrmann) ein Dorn im Auge. Zu Hilfe kommt ihm dabei Olivers Mutter Trude (Asta-Magdalena Suttner), die unerwartet auftaucht und nichts davon zu wissen scheint, dass ihr Sohn schwul ist.Dieser tut sich schwer damit, seiner Mutter die Wahrheit zu sagen und sich zu outen. So wird Dennis kurzerhand zur Denise und die Travestiebar in ein gut bürgerliches Lokal umfunktioniert. Wäre da nicht die Sache mit dem Fernsehteam eines Lokalsenders in Form von Reporterin Kathi (Melanie Dorner) und Kamerafrau Franzi (Jessica Gonzales), die den 1. Preis der Sendung "Schöner Kochen" übergeben und eine Reportage über die Köchin drehen wollen.Aber die Köchin Matilda (Susanne Suttner) hat etwas geflunkert, denn ihre Spezialität, Fleischpflanzerl mit Senf, wäre niemals einen Preis wert gewesen. Aber Oliver will Matilda einfach nicht zuhören. Da wäre dann noch die ruppige Barfrau Eloise (Amanda Gonzales), die plötzlich als Verlobte auftreten soll. Dass dies alles natürlich mit Schwierigkeiten verbunden ist, versteht sich von selbst.In dem Dreiakter können die Laienschauspieler ihre Stärken voll und ganz ausleben. Mit vollem Körpereinsatz und ausdrucksstarker Mimik werden die Charaktere hervorragend herausgearbeitet. Passend zu diesen Auftritten dominieren beim Bühnenbild klischeehaft Glitter, Glanz, bunte Lichter und ganz viel Kitsch.Schon seit jeher lädt "Erika" zu seiner Generalprobe auch Senioren ein. Mit welch schauspielerischem Geschick die Theatergruppe zu Werke geht, durften heuer die Bewohner des Seniorenzentrums Phönix Schlicht, des BRK-Seniorenheimes Vilseck und der Seniorenwohnanlage St. Stephanus Edelsfeld mit ihren Betreuerteams bei einem Kaffeenachmittag erleben.Zum Schluss noch einmal ein Blick zurück in Sorghofs skandalöse Travestiebar: Ob sich das verwandlungsreiche Durcheinander doch noch in ein geordnetes Happy End auflöst, wird nicht verraten, denn am Freitag, 21. April, um 20 Uhr, am Samstag, 22. April, um 19 Uhr und am Samstag, 29. April, um 19 Uhr sind weitere Vorstellungen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Göppner in Vilseck sowie an der Abendkasse.