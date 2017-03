Politik Vilseck

06.03.2017

4

0 06.03.2017

Die Junge Union (JU) Amberg-Sulzbach wächst. Nicht nur in der Zahl der aktiven Ortsverbände, sondern auch in der Bandbreite der Themen. Dies wurde bei der Ortsvorsitzenden-Konferenz im Gasthaus Angerer in Vilseck deutlich. 18 Ortsverbände mit 500 Mitgliedern von Auerbach bis ins Vilstal und von Hohenburg bis Hirschau vereint die JU zu einem der aktivsten Kreisverbände der Oberpfalz.

"Unsere Junge Union ist die starke Säule des politischen Engagements in Amberg-Sulzbach", betonte Kreisvorsitzender und Kreisrat Michael Mertel. "Wir zeigen jeden Tag, dass im Landkreis von Politikverdrossenheit bei jungen Menschen nichts zu spüren ist. Diesen Rückenwind werden wir auch in die Bundestagswahl in diesem Jahr mitnehmen." Die JU setze dabei auf ihren bewährten Mix aus politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. So fanden sich in einem Rückblick neben einer Infoveranstaltung zum Islamischen Staat mit sehr vielen Besuchern auch der Besuch des Truppenübungsplatzes in Grafenwöhr oder des Oktoberfests."Auch sportlich lässt es die JU krachen: egal ob Fußball, Beachvolleyball, Kegeln, Bowling oder auch ein virtuelles Fifa-Turnier", erklärte Kreisvorsitzender Michael Mertel stolz. Zudem engagiert sich der CSU-Nachwuchs in den Ferienprogrammen und bei weiteren Veranstaltungen des Kreisvorstands."Das nächste große Highlight soll ein Informationsabend mit hochrangigen Gästen über die aktuelle Türkei-Politik im April sein", kündigte Hirschaus Ortsvorsitzender Ramon Rodriguez an.