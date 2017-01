Politik Vilseck

29.01.2017

"Die Ampeln für den Neubau Bauhof sind auf grün gestellt", teilte Bürgermeister Hans-Martin Schertl im Stadtrat mit. Mit dem Eingang der Genehmigung aus dem Landratsamt vom 27. Dezember kann's jetzt losgehen, und, so sagte er, "entgegen der Ansicht mancher Zweifler ist der Bescheid wunschgemäß zum Jahresende gekommen".

Mit dem "Ausschreibungsprojekt Nummer 1" kann man jetzt, nach Entwurffertigstellung und Werksplanung, bis Ende dieses Monats starten: Rohbau, Submission, Vergabe. Die erste Bauphase (Zimmerer, Dachdecker, Spengler) soll sich etwa bis Dezember 2017 erstrecken. Wie's dann weiter gehen soll, darüber hat Bauamtsleiter Stefan Ertl das vorgesehene Zeitfenster vorgetragen. So sollen im zweiten Ausschreibungsobjekt Fenster, Tore und Außentüren beinhaltet sein. Die Ausschreibung hierfür soll im Sommer erfolgen, die Fertigstellung ist im Dezember 2017 vorgesehen. Im Ausschreibungspaket drei sind Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Innenausbau, Fassade und Ausstattung enthalten. Schließlich sind dann noch die Außenlagen vorgesehen, im Herbst 2018 soll in Vilseck der neue Bauhof stehen.Bis dahin wird auch das internationale Kulturprojekt innerhalb der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit feste Konturen angenommen haben, das Kulturamtsleiterin Adolfine Nitschke dem Stadtrat nahegelegt hat. "Verbinden und Zusammenwachsen - von Land zu Land" ist der Oberbegriff des länderübergreifenden Kunstprojekts, an dem sich Vilseck grundsätzlich beteiligen will. Die Stadt hat schon in den Vilsauen mit einem Kunstprojekt aufwarten können. Darauf aufbauend hat die Kulturamtsleiterin weitere Kontakte und Verbindungen zur Uni Pilsen geknüpft. Gestützt auf das Projekt "Pilsen Kulturhauptstadt 2015" soll nun ein weiteres internationales Kulturprojekt innerhalb der deutsch-tschechischen Kooperation angepackt werden, an dem sich fünf ausgewählte Partner beteiligen können - dazu gehört Vilseck neben Leadpartner Galerie Klatovy/Klenova, Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, Uni Kunst und Design in Pilsen, Uni Regensburg.In Vilseck soll der Kunstpfad in der Vilsaue erweitert werden, geplant ist eine Projektwoche mit drei deutschen Kunststudenten der Uni Regensburg und drei tschechischen Künstlern der Uni Pilsen. Danach soll ein Künstleraustausch mit Klatovy stattfinden. Dort arbeiten diese Künstler eine weitere Woche im Besucherpark - so ist laut Adolfine Nitschke der Plan.Was den zeitlichen Ablauf betrifft, ist Projektbeginn 2017. 2018 sollen dann die Land-Art-Kunstwerke in Schönsee und Klenova, im Frühjahr 2019 jene in Vilseck entstehen, dazu die Fertigstellung einer Wanderausstellung und eines Buches. 2020 werden die Finissage der Wanderausstellung auf der Burg Dagestein und an der Uni in Pilsen stattfinden. Der finanzielle Umfang des Projekts liegt bei insgesamt 150 000 Euro, ein Teilbetrag von 30 000 Euro wird dabei der Stadt Vilseck zugerechnet. Die Förderung für dieses EU-Projekt wird bei 85 Prozent liegen, das heißt für Vilseck: Die Stadt müsste bei einem Teilbetrag von rund 30 000 Euro 4500 Euro an Eigenmitteln oder Sponsorengelder aufbringen. Der Zuschussantrag wäre bereits am 8. Februar einzureichen. Der Stadtrat hat Vilsecks Beteiligung am Projekt (bei zwei Gegenstimmen) befürwortet.Schneller bedient wird die FFW Gressenwöhr, die einen Antrag auf Neuanschaffung einer Tragkraftspritze gestellt hat, unterstützt von der Landkreisführung der Feuerwehr. Die Kommandanten Andreas Schertl und Jürgen Siekiera haben ihren Wunsch auf die Tatsache gestützt, dass die "alte Tragkraftspritze TS 8/8 mittlerweile in ihr 28. Jahr geht", noch kräfteaufwendig mit der Hand angekurbelt werden müsse und dabei schon wiederholt Probleme gemacht habe. Diverse Überprüfungen der Spritze wären erfolglos gewesen - das Alter fordert halt seinen Tribut.Insgesamt sind die Kommandanten der Meinung: "Wir sind uns bewusst, dass die Wasserförderung und Versorgung unsere Hauptaufgabe ist, und denken, diese muss man auch mit der richtigen Ausrüstung sicherstellen." So denkt auch der Stadtrat der sich einstimmig für eine neue, leistungsstarke Tragkraftspritze zum Gesamtpreis von rund 14 000 Euro entschieden hat.