Politik Vilseck

12.03.2017

Vor zwei Jahren wurde in der Stadt Vilseck die Stiftung Bayerischer Militärorden gegründet. Jetzt hatte dieser Verbund wieder zu einer Investitur (Einweisung in ein Amt) in den Zehentkasten der Burg Dagestein eingeladen.

Bei dieser feierlichen Zeremonie wurden neue Mitglieder aufgenommen beziehungsweise mit Auszeichnungen dekoriert. Der Orden setzt sich aus aktiven und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und befreundeter internationaler Streitkräfte zusammen. Ziel der Vereinigung ist es, ein kameradschaftliches Netzwerk aus aktiven und ehemaligen Soldaten zu formen und mit Spenden das Bundeswehr-Sozialwerk zu unterstützen. Nachdem viele hochkarätige und internationale Gäste anwesend waren, hatte Bürgermeister Hans-Martin Schertl zu einem Empfang für die Mitglieder ins Rathaus eingeladen. Anwesend waren zum Beispiel Karl-Heinz Brunner (stellvertretender Präsident der Reservisten der Bundeswehr), Ivan Dubec (Chef des Einsatzkommandos der Polizei in Tschechien) und Tomabechi Hideto, militärischer Berater der japanischen Regierung. Der Bürgermeister übergab an Großmeister Johannes Rupprecht ein Stadtwappen und freute sich, dass Gäste aus acht Ländern gekommen waren.