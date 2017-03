Politik Vilseck

22.03.2017

22.03.2017

Wo kann ich einkaufen? Was ist mit Schule und Kindergarten? Wie ist die deutsche Arbeitswelt, und wo bekomme ich medizinische Versorgung? Diese und noch viele andere Fragen brennen den Flüchtlingen auf den Nägeln. Beantwortet werden sie im Erstorientierungskurs "Deutsch für Asylsuchende".

Das Bayerische Sozialministerium hat ein Modellprogramm gestartet mit dem Ziel, Flüchtlingen ohne Zugangsbeschränkung unter dem Thema "Wie tickt Deutschland?" eine erste sprachliche Orientierung anzubieten. Dazu gehören auch Exkursionen, etwa Besuche von Kindergärten und Supermärkten oder Stadtführungen. Im katholischen Pfarrheim in Vilseck treffen sich die Kursteilnehmer von Montag bis Freitag täglich für fünf Stunden und sind bemüht, sich Sprache und Wissen anzueignen.Der pädagogische Leiter Leonhard Dietrich und seine Mitarbeiterin Yasmin Witt vom Zentrum für regionale Bildung an der Volkshochschule Weiden-Neustadt sind in Koordination mit der VHS Amberg-Sulzbach mit diesem Modellprojekt betraut. Die pensionierten Lehrer Ernst Ringer aus Königstein und Reinhold Gratzke aus Weiden halten die Lehrgänge. Sie benötigten dazu eine Zulassung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)."Vier Monate dauert ein Kurs und geht über 300 Unterrichtsstunden", berichtet Leonhard Dietrich. "Die Teilnehmer, etwa 15 an der Zahl, wohnen in Vilseck und Tanzfleck und waren vor ihrer Flucht in Afrika und dem Vorderen Orient beheimatet." Nun ging ein Kurs zu Ende, und Leonhard Dietrich verteilte die Teilnahmebescheinigungen. Auch neue Flüchtlinge waren erstmals anwesend und machten auf einem Erhebungsbogen Angaben zu Person, Schule und Beruf.Verdi Akdemir von der VHS Amberg-Sulzbach kümmert sich Woche für Woche um die Kursteilnehmer und um das organisatorische Drumherum. Sie ist traurig, dass der Pfarrsaal, den man dank Stadtpfarrer Johannes Kiefmann nutzen durfte, künftig nicht mehr zur Verfügung steht. Seit Kurzem findet der Erstorientierungskurs im Hotel Angerer am Marktplatz in Vilseck statt.