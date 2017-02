Politik Vilseck

10.02.2017

11

0 10.02.201711

Die erfolgreiche Politik fortsetzen - dafür warb Bundestagsabgeordneter Alois Karl bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Sigl. Dessen Vorstand wurde im Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzender: Karl Trummer Stellvertreter: Stefan Schertl



Kassier: Florian Trummer



Schriftführer: Christian Trummer



Kassenprüfer: Peter Gradl und Franz-Josef Siegert



Delegierter zur Kreisversammlung: Stefan Schertl (ct)

Sigl. Bei der Sitzung im Café Ringer in Sigl berichtete Ortsvorsitzender Karl Trummer von der Mitarbeit in den Gremien der CSU auf Landkreisebene und vom konstruktiven Engagement des Ortsverbands im Stadtrat Vilseck. Dort würden CSU-Vorschläge und -Anträge kritisch und oft wenig sachgerecht aufgenommen, bemängelte Trummer. Davon lasse man sich aber nicht abhalten und engagiere sich weiter mit sinnvollen Anregungen für die Bürger.Die CSU wolle die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ortsverbänden mit gemeinsamen Veranstaltungen intensivieren, kündigte der Vorsitzende an. Die Sanierung der Schule in Vilseck sei nun abgeschlossen, Mitte des Jahres solle es die Einweihung geben. Derzeit stünden vor allem Planung und Ausschreibungen für den neuen Bauhof an. Die kommunale Verkehrsüberwachung werde kommen, und der Breitbandausbau solle heuer für die ganze Großgemeinde abgeschlossen werden. Kassier Florian Trummer stellte Einnahmen und Ausgaben des Vorjahrs gegenüber und sprach von einem zufriedenstellenden Kassenstand.Bundestagsabgeordneter Alois Karl betonte, dass "Deutschland im internationalen Vergleich glänzend dasteht und es den Menschen hier so gut geht wie noch nie". Dennoch könne man sich nicht zurücklehnen, denn trotz der guten Situation herrsche in Europa und auch in Deutschland so manche Unzufriedenheit und würden Ängste geschürt. Um so wichtiger sei es, dass gerade Angela Merkel sich engagiert für den Zusammenhalt in Europa einsetze. Der habe mit dem "SPD-Heilsbringer" Martin Schulz sehr zu bröckeln begonnen, stellte er fest.Den Flüchtlingszustrom und die damit verbundenen Probleme habe man in den Griff bekommen, sagte Karl. Nun werde intensiv an Lösungen gearbeitet, die den Menschen in Deutschland und auch der Not der Flüchtlinge gerecht würden. So trete gerade die CSU für eine Erhöhung der inneren Sicherheit ein und habe in Bayern die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. "In einer Zeit, in der Fakten nicht mehr zu zählen scheinen, ist es nicht immer leicht, vernünftige und sachgerechte Argumente gegen populistisches Gerede durchzusetzen", sagte Karl. Er appellierte an die Parteimitglieder, sich in ihrem Umfeld aktiv für eine Fortführung des in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Kurses einzusetzen.Kreisvorsitzender Harald Schwartz lobte die engagierte Arbeit und den Zusammenhalt im Ortsverband. Der Landtagsabgeordnete mahnte Weitsicht an und warnte davor, "die Zukunftsfähigkeit der Kommune durch zu wenig durchdachte Maßnahmen zu beschneiden". Mit einer Brotzeit und regen Diskussionen endete die Versammlung.