Politik Vilseck

01.05.2017

11

0 01.05.201711

Erfreuliches gab es zu Beginn der Vilsecker Stadtratssitzung zu berichten: Bürgermeister Hans-Martin Schertl teilte dem Gremium mit, dass die Rechnungsprüfungsstelle beim Landratsamt die Haushaltssatzung 2017 der Stadt mit der Kreditaufnahme von einer Million Euro genehmigt hat.

"Nach Ansicht des Landratsamtes bestehen keine Bedenken bezüglich der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde" , hieß es abschließend.Bei der Sitzung ging es um die erste Runde des Breitbandausbaus. Der sei, sagte der Bürgermeister, zumindest verwaltungsmäßig abgeschlossen. Nun bleibe zu hoffen, dass die mit den Ausbauarbeiten beauftragte Telekom demnächst loslegt.Weil aber einige Orte in der ersten Runde noch nicht berücksichtigt worden seien, sollten nun weitere Erschließungsgebiete benannt werden, in denen dann ebenfalls ein Ausbau erfolgen könne. Es handle sich dabei vor allem um die kleineren Orte im Stadtgebiet, die mit in den Ausbau einbezogen werden sollen. Diese zweite Förderrunde ist laut Schertl möglich, da bei der Auftragsvergabe im vergangenen Jahr noch nicht alle Fördermittel ausgeschöpft worden seien und weitere 200 000 Euro für Bauarbeiten zur Verfügung stünden.Zudem soll ein weiteres Förderprogramm, das sogenannte Höfe-Programm, aufgelegt werden, über das zusätzliche Gelder gewährt werden. Mit dieser Vorgehensweise war der Stadtrat einverstanden.