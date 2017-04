Politik Vilseck

Zu einem offenen Dialog trafen sich Mandatsträger und Vorstandsmitglieder der Wählergruppe Einheitsblock-Freie Wählerschaft. Es ging um aktuelle Themen aus dem Stadtrat - vor allem um den Bauhof.

Mit 18:2 Stimmen

Keine Zuschüsse

Vilseck. (prp) Zu Beginn erfuhren die Mitglieder, dass Wilhelm Ertl nach dem Tod des Schriftführers Georg Merkl dessen Amt kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung weiterführen wird.Auf Unverständnis stießen die jüngsten Äußerungen von CSU-Stadtrat Peter Lehner zu einem neuen Standort für den Bauhof mit gleichzeitiger Erschließung eines Industriegebietes. Lehner hatte kritisiert, dass es zu keiner Zeit ein Budget für den Architekten gegeben habe (wir berichteten). "Ein Behördenhof mit Bauhof, Polizei und Rettungswache auf einem neuen Areal habe sich aus vielerlei Gründen nicht realisieren lassen", erklärte dazu Fraktionsvorsitzender Wilhelm Ertl. Lehner sage nicht, dass dieser Alternativstandort im Außenbereich liege. Dies hätte ein zeitaufwendiges Bauleitplanverfahren zur Folge gehabt. Ferner befinde sich der Großteil der Grundstücke in dem dazu angedachten Gebiet nicht im Eigentum der Stadt Vilseck.Zudem hätte eine Standortverlagerung des Bauhofes eine Einbuße bei Leistungen der Brandversicherung zur Folge gehabt. "Von den Erschließungskosten in einer Größenordnung von etwa 2,5 Millionen Euro ganz zu schweigen", ergänzte Ertl. Die Entscheidung des Stadtrates für Beibehaltung des bisherigen Standortes sei mit 18:2 Stimmen erfolgt. Lehners These von einer "vertanen Chance" sei aus Ertls Sicht nicht nachvollziehbar. Zudem wurde mit der Verlagerung der Rettungswache in das Feuerwehrhaus eine optimale und günstige Lösung gefunden.Ertl verwies auf seine Aussagen in der Haushaltsrede aus dem Vorjahr, wonach eine bauleitplanerische Entwicklung für neue Gewerbeflächen nur dann stattfinden könne, wenn dafür eine 100-prozentige Grundstückssicherung für die Stadt gegeben ist. Der Redner betonte, dass sich der Stadtrat fraktionsübergreifend um die Ausweisung neuer Gewerbeflächen bemühe. Auch stellvertretender Bürgermeister Thorsten Grädler schnitt das Thema Bauhof an. Hier sei festzustellen, dass Peter Lehner diesen beharrlich als "zu teuer" bezeichne, ohne aber zu sagen, wie günstiger gebaut werden könnte.Wilhelm Ertl ging auf die mahnenden Worte des CSU-Stadtrats hinsichtlich einer Kreditaufnahme ein und nahm Bezug auf die Schlagzeile: "CSU-Ortsverband Schlicht warnt vor roten Zahlen". Zugleich aber halte Peter Lehner an der Forderung nach neuen freiwilligen Leistungen der Stadt Vilseck in Form von zwei kommunalen Förderprogrammen für Hausbesitzer fest. Die FW-Fraktion sei offen für eine Überarbeitung des bestehenden Förderprogrammes im Rahmen der Städtebauförderung, lehne aber städtische Zuschüsse für Immobilienkäufe strikt ab.