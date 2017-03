Politik Vilseck

Weitere zwei Jahre steht Waltraud Schlicht an der Spitze der Frauen-Union Vilseck-Schlicht-Sorghof. Bei der Hauptversammlung kündigte sie an, dass sie nach Ablauf dieser Amtszeit nicht mehr kandidiert und eine jüngere Vorsitzende gefunden werden müsse.

Vorstand Vorsitzende: Waltraud Schlicht Stellvertreterin: Gertrud Maul



Schatzmeisterin: Silvia Kramme



Schriftführerin: Brenda Wild



Beisitzerinnen: Anneliese Graßler, Anna Maria Hüttner, Tanja Merkl und Sabine Kederer



Kassenprüferinnen: Sieglinde Einhäupl und Eva Schmid



Delegierte zur Kreisversammlung: Anneliese Graßler, Sabine Kederer, Gertrud Maul und Tanja Merkl (ct)

Bei der Tagung im Gasthof Roter Hahn blickte Schlicht in ihrem Bericht auf eine ganze Reihe von politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen zurück. So setzte man sich in Vorträgen und Diskussionen mit zahlreichen politischen und lebensbedeutsamen Themen auseinander, etwa dem Verhältnis Christentum und Islam. Auch die lokale Politik und die Stadtentwicklung wurden aufgegriffen. Die Geselligkeit kam nicht zu kurz mit Sommer-, Kinder- und Familienfesten, Ausbuttern, Weihnachtsfeiern sowie einem Erlebnistag auf dem Bauernhof als Ferienprogramm für die Kinder. Das herausragende Ereignis im Jahr 2016 war aber die 35-Jahr-Feier der Frauen-Union. Schatzmeisterin Silvia Kramme vermeldete in ihrem Kassenbericht eine solide finanzielle Basis.JU-Vorsitzender Jonas Dittrich äußerte sich voller Respekt über die Arbeit der Frauen-Union und beschwor den Zusammenhalt der CSU-Verbände. Den Abschluss bildete ein Ausblick auf das Jahresprogramm.