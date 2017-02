Politik Vilseck

Viele Menschen kennen das zur Genüge: Nach einem Schadensfall gibt es mit der Versicherung langwierige Verhandlungen wegen der Entschädigung. Der Stadt Vilseck erging es nicht anders nach dem Brand des städtischen Bauhofs.

Ja zu Ausrüstung Die Jugendgruppen der sieben gemeindlichen Feuerwehren Vilseck, Schlicht, Sorghof, Sigl, Schönlind, Ebersbach und Gressenwöhr haben sich zu einer Gemeindejugendfeuerwehr zusammengeschlossen. Nachdem zahlreiche organisatorische Fragen geklärt worden waren, erfolgte im Herbst 2016 der Gang an die Öffentlichkeit.



Die Resonanz war erfreulich, aber jetzt gibt es ein anderes Problem: Durch die Aufnahme von 30 Nachwuchskräften reicht die in der Gemeinde vorhandene Jugendschutzkleidung nicht aus. Gemeindejugendwart Andreas Männer stellte eine Liste mit benötigter Ausrüstung zusammen, Kommandant Lothar Hasenstab bat nun bei der Stadt um Beschaffung der Schutzausrüstung. Helm, Parka, Handschuhe, Bundhose, Gürtel und Stiefel gehören zur Grundausstattung.



Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 7800 Euro. Hinzu kommt die Ersatzbeschaffung für aktive Mitglieder mit rund 4800 Euro - insgesamt also rund 12 600 Euro. Der Stadtrat steht dem positiv gegenüber und stimmte der Übernahme der Beschaffungskosten zu. (e)

Bürgermeister Hans-Martin Schertl wies bei der Stadtratssitzung darauf hin: "Obwohl wir als Stadt Neuwert-versichert waren, hat die Versicherung bei der Auszahlung Abzüge vorgenommen."Laut Stadtoberhaupt gab das Unternehmen als Grund dafür an, dass das Bauhofgebäude aufgrund seines Alters einige Mängel hinsichtlich Brandschutz aufgewiesen habe und somit laut Vertragsbedingungen keine vollständige Auszahlung möglich sei. Die Versicherung habe für den Gebäudeschaden einen Betrag von 450 000 Euro als Festpreis erstattet, informierte Schertl. Aus der Inhaltsschadenversicherung habe die Stadt einen Festpreis von 100 000 Euro erhalten. Die Beträge seien zwischenzeitlich bei der Stadt eingegangen. Mittlerweile wurde die Bauleistung für den Abbruch des alten Bauhofs im Zuge eines beschränkten Angebotsverfahrens ausgeschrieben.Die Firma Plannerer aus Pullenreuth hat mit einer Angebotssumme von 157 330 Euro das wirtschaftlich günstigste Angebot abgeliefert. Sie kommt deshalb auch zum Zuge, wie der Stadtrat geschlossen beschloss. Die Bauhofmitarbeiter haben mittlerweile die Gebäude leer geräumt, mit den Abbrucharbeiten kann nun zügig begonnen werden.Die Stadt wird mittelfristig ein städtebauliches Sahnehäubchen zieren. Das versprechen die Pläne des Amberger Architekturbüros Brummer, das dieses vorstellte. Die Stadt beabsichtigt, ein neues Wohngebiet im Bereich Weidenstock auszuweisen. Wie die Architekten den Stadtrat informierten, sind rund 60 Bauparzellen mit einer Größe zwischen 600 und 900 Quadratmetern geplant.Das letzte Wort ist aber noch lange nicht gesprochen, der Stadtrat wird noch hinreichend Gelegenheit haben, sich mit der Planung zu befassen. Zwar gebe es, sagte der Bürgermeister, im Stadtgebiet von Vilseck eine Vielzahl von freien Bauparzellen, die jedoch befänden sich überwiegend im Privatbesitz. "Leider gibt es nur wenig Abgabebereitschaft an Bauwillige", stellte Schertl fest.Deshalb entschied der Stadtrat, das Baugebiet Weidenstock voranzutreiben. Vilseck für junge Familien und Häuslebauer attraktiv machen, heißt die Parole. "Das Areal Weidenstock ist geradezu prädestiniert, handelt es sich doch um einen schönen Südhang, so dass man dieses Baugebiet durchaus mit Sonnenhang Weidenstock bezeichnen kann", schwärmte der Bürgermeister. Der ganz besondere Charme, wie es hieß, liege in der geplanten Straßenverbindung von der sogenannten Hohen Straße zur Staatsstraße 2120 beim Fußballplatz des FC Schlicht. Deshalb bestehen sowohl nach Vilseck als auch nach Schlicht kurze Wege.Der Planer legte dem Stadtrat drei Entwürfe vor, über die noch zu diskutieren ist. Zunächst beschloss das Gremium einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans. Nachdem die geplante Anbindung an die Staatsstraße 2120 bisher noch nicht aufgenommen war, war es notwendig, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.