Politik Vilseck

26.01.2017

26.01.2017

Heimat für die Jugend sein, Bildung und Arbeit ermöglichen, Teilhabe am politischen Leben anbieten, die Strukturen für die Jugend verbessern - das ist, ganz pauschal gesagt, die optimale Jugendarbeit einer Kommune. Mit Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises bis 2020 zumindest einen Teilbereich umgesetzt zu haben - das wäre die ideale Voraussetzung für erfolgreiche Jugendarbeit. Auch in Vilseck könnte das so sein.

Claudia Mai referierte

Zuschüsse werden erhöht

25 Prozent Förderung

Die kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai, gab, unterstützt von der Jugendbeauftragten der Stadt, Manuela Merkl, vor dem Stadtrat einen Überblick über die Ergebnisse der Jugendhilfeplanung. Sie beschäftigte sich mit den Tätigkeitsfeldern einer gemeinsamen Jugendarbeit, grenzte ab zwischen offener und gemeindlicher Jugendarbeit. Ihr Referat fußte auf einer Fragebogenaktion unter allen Jugendlichen im Landkreis.Das Referat war Anlass zur Diskussion im Gremium, das sich den Vorschlägen nicht verschließen will. Ein Forum wurde zur gegebenen Zeit ins Auge gefasst, um sich expliziert mit den Vorstellungen der Vilsecker Jugend auseinanderzusetzen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl schwebt vor, zu einer Bürgerversammlung speziell für die Jugend einzuladen, in der gemeinsam mit dem Kulturausschuss die Vorstellungen und Wünsche diskutiert werden können. Claudia Mai machte aber auch deutlich, dass sich im Landkreis Jugendliche täglich zwischen eineinhalb und drei Stunden im Internet bewegen.In Vilseck würden Vereine und Verbände, so bekundete Bürgermeister Schertl, auch im Hinblick auf die Jugendarbeit, "schon immer besonders gefördert". Das sei auch erklärtes Anliegen des gesamten Stadtrates, deshalb erhielten Vereine nicht nur Zuschüsse in der Weihnachtszeit, sondern auch für bauliche Maßnahmen und größere Investitionen. Um nun eine einheitliche Regelung zu finden, habe der Stadtrat in seiner Klausurtagung Richtlinien zur Vereinsförderung festgelegt.Demnach wurden jährlich ausbezahlten laufenden Zuschüsse 2016 von 20 000 auf 30 000 Euro angehoben. Neu gefasst wurden Zuschüsse für Vereinsjubiläen sowie für Investitionskosten. Für runde Jubiläen ab 50 (75, 100 Jahre) erhalten Vereine 250 Euro Zuschuss. Ab zehn, 20 oder 30 Jahren liegt der jeweilige städtischen Zuschuss bei 150 Euro.Für Investitionen in den Vereinsbetrieb sowie für bauliche Maßnahmen erhalten die Vereine grundsätzlich eine Förderung von 25 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Höchstfördersumme wird auf 10 000 Euro pro Vorhaben begrenzt. Laut Schertl sind Zuschussanträge vor Beginn der Maßnahme zusammen mit Finanzierungsplan und Kostenvoranschlag bei der Stadt einzureichen sind.