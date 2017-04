Politik Vilseck

26.04.2017

(e) Acht Jahre lang hat Manuela Merkl ehrenamtlich als kommunale Jugendbeauftragte in Vilseck gearbeitet. Im Januar wurde sie offiziell vor dem Stadtrat verabschiedet. Zugleich waren die Fraktionen aufgefordert, sich Gedanken über eine geeignete Nachfolge zu machen.

Die Fraktion Einheitsblock - freie Wählerschaft schlug die 23-jährige Laura von Seydewitz vor, die Bürgermeister Hans-Martin Schertl nun als neue Jugendbeauftragte vorstellte. "Ich danke Ihnen, dass sie sich als Jugendbeauftragte zur Verfügung stellen", äußerte Schertl seine Freude über die rasche Entscheidung über die Nachfolge. "Es warten vielfältige Aufgaben, als erstes die Erstellung des Ferienprogramms", sagte er.Sie freue sich auf die gemeinsamen Aktivitäten, ließ Laura von Seydewitz bei ihrem Dienstantritt wissen, den die drei Bürgermeister mit einem bunten Strauß Blumen verschönten.Der Umgang mit Jugendlichen, der sollte Laura von Seydewitz, die aus Lauterhofen stammt, nicht sonderlich schwer fallen. Sie wohnt in Schlicht und ist im Referendariat an der Luitpold-Schule in Amberg als Fachlehrerin für Kunst, Technik und Wirtschaft tätig. "Ich fühle mich sehr wohl in Vilseck", sagte die neue Jugendbeauftragte vor dem Stadtrat. Sie habe sich bereits einen Überblick über das Tätigkeitsfeld einer kommunalen Jugendbeauftragten verschafft, informierte Hans-Martin Schertl.