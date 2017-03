Politik Vilseck

10.03.2017

5

0 10.03.2017

15 Ja- gegen zwei Nein-Stimmen - mit klarer Mehrheit hat der Vilsecker Stadtrat den geradezu epochalen Neubau des Bauhofes beschlossen. Allein Peter Lehner und Ludwig Pröls (beide CSU) lehnten ab: Ihnen waren die Kosten von exakt 4 887 986,22 Euro schlicht und einfach zu hoch.

Kein Wille zum Sparen

Gelungene Planung

Wenn jemand eine Planung ohne Budget-Obergrenze durchführen darf, dann kann man nicht sagen, dass hier auf die Kosten geschaut wurde. Peter Lehner CSU-Stadtrat

Eine größere Kosteneinsparung lässt sich nur erzielen, wenn verschiedene Teile der Planung nicht ausgeführt würden - und das will keiner. Hans-Martin Schertl, Bürgermeister

Peter Lehner kritisierte in der Sitzung, dass es zu keiner Zeit ein Budget für den Architekten gegeben habe. "Somit wurde ein Bauhof geplant, ohne dass hier festgelegt wurde, wie viel der Kosten sich die Stadt Vilseck leisten kann", monierte Lehner. Diese Vorgehensweise hätten einige seiner Stadtratskollegen "unverständlicherweise als ganz normales Planungsvorgehen ohne Budgetgrenze" angesehen.Man setze sich üblicherweise einen Finanzrahmen, sagten die Stadträte Lehner und Pröls, den es aber hier überhaupt nicht gegeben habe. Ebenso wie in den vorangegangenen beiden Haushaltssitzungen stellte Peter Lehner fest, "dass mir der erkennbare Wille zum Sparen im Gesamthaushalt fehlt"."Wenn jemand eine Planung ohne Budget-Obergrenze durchführen darf, dann kann man nicht sagen, dass hier auf die Kosten geschaut wurde", merkte er kritisch an. Er sei von einem Ansatz von drei Millionen Euro ausgegangen. Die Summe von 4,9 Millionen sei ihm erst im September 2016 genannt worden, als über die Eingabe des Bauplans an das Landratsamt abgestimmt werden sollte. Bei einer Budget-Obergrenze hätte der Stadtrat bei Überschreitung frühzeitig informiert werden können, waren sich Lehner und Pröls einig.Ihre Stadtrats-Kollegen teilten in einer recht munteren Diskussionsrunde diese Meinung ganz und gar nicht. Bürgermeister Hans-Martin Schertl wies darauf hin, dass es eine Planungsgruppe gab, die sich aus zwei Räten pro Fraktion sowie Vertretern des Bauamtes und des Bauhofes zusammengesetzt hatte. In mehreren Besprechungen seien die Gebäudetrakte samt Waschhalle, Tankstelle und Schüttgutboxen sowie Außenanlagen und Parkplätzen sinnvoll und zukunftsfähig geplant worden. Aus dem Bedarf an Gebäuden und Flächen ergäben sich nun diese vorliegenden Kosten.Die vor einigen Jahren diskutierte Generalsanierung der alten Bauhofgebäude sei damals bereits mit rund 2,5 Millionen Euro Kosten veranschlagt worden - ein Neubau komme eben nun teurer, gab der Bürgermeister zu bedenken. "Eine größere Einsparung lässt sich nur erzielen, wenn verschiedene Teile der Planung nicht ausgeführt würden - und das will keiner", stellte Schertl klar. 2. Bürgermeister Thorsten Grädler zeigte sich sicher, dass in allen Bereichen der mittlere Kostenansatz gewählt worden sei. Von der Arbeitsgruppe bis zu den Planern hätten alle die Investitionen deutlich gemacht, um eine realistische Berechnung zu erhalten. Wilhelm Ertl (Freie Wähler) befand: "Die Vorgehensweise war völlig in Ordnung, es wurde alles systematisch aufgebaut, der Arbeitskreis hat das sehr gut gemacht."Markus Graf (CSU) bekundete, dass man "angefangen von zwei über drei und dann eben vier Millionen Euro schon überrascht gewesen ist". Dafür verantwortlich sei eine rasante Kostensteigerung von jährlich um rund 25 bis 30 Prozent. Manuel Plößner (Arbeitnehmer-Eigenheimer) sah die Planung als gelungen an. Man solle künftig in der Planungsgruppe auf Kosteneinsparung achten, "soweit das in unserer Kompetenz liegt".